Putin nařídil přerušení ruských útoků na ukrajinský Kyjev

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě, aby od půlnoci ze soboty na neděli na tři dny přerušila útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Rozkaz má souviset s probíhající diplomatickou misí amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera.
O Putinově nařízení řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, informoval ukrajinský web Kyiv Independent s odvoláním na ruská státní média. Peskov uvedl, že rozhodnutí souvisí s přípravami na návštěvu Witkoffa a Kushnera v Kyjevě. Američtí diplomaté dnes dorazili do Moskvy.
Podle slov amerického prezidenta Donalda Trumpa představí nejnovější návrh na ukončení války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že přijme americké představitele v neděli, tedy poté, co budou v sobotu jednat v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Ruská armáda v uplynulých hodinách zaútočila na dvě ukrajinská letiště. Podle Zelenského došlo k demonstrativním ruským útokům na letiště v Kyjevu a Boryspilu. "Je jasné, že tyto ruské údery jsou reakcí na diskuze a přípravy na možnost, že americká strana použije letadlo k cestě na Ukrajinu a přistane na kyjevském či boryspilském letišti," napsal na sociální síti X.
"Bereme tento ruský krok na vědomí a příští týden podle toho přizpůsobíme naši operaci v ruském vzdušném prostoru, který se stal nebezpečným kvůli našim dronům a raketám na nebi. Z naší strany samozřejmě nehrozí žádné hrozby pro diplomacii," konstatoval ukrajinský prezident.
Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina chce, aby se mír přiblížil. "Rusko bude dohnáno k odpovědnosti za to, co dělá. Děkujeme každému, kdo pomáhá naší zemi a ukrajinskému národu," dodal.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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válka na Ukrajině , Vladimír Putin , Ruská armáda , Ukrajina , Kyjev
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Ruské ministerstvo zahraničí ve své nejnovější zprávě označilo situaci v Pobaltí, Polsku a České republice za mimořádně znepokojivou z hlediska šíření neonacismu a glorifikace nacismu. Podle tvrzení moskevského diplomatického rezortu dochází v těchto zemích k otevřenému oslavování nacistické minulosti, prosazování protiruských nálad a odstraňování památníků věnovaných protifašistickým bojovníkům. Dokument zveřejněný na oficiálních webových stránkách ruské diplomacie řadí mezi problematické oblasti také Ukrajinu a Moldavsko. Smyšlené tvrzení o vládnutí nacistů je přitom klíčovým argumentem ruské státní propagandy, který má ospravedlnit vojenskou invazi proti Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák