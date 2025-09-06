Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě

Libor Novák

6. září 2025 9:39

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Na dálném východě Ruska, během ekonomického fóra ve Vladivostoku, pronesl Vladimir Putin velmi ostré varování. Západní země by podle něj neměly ani pomyslet na vyslání jakýchkoli vojáků, včetně mírových sborů, na území Ukrajiny. 

Ruský prezident jasně uvedl, že v případě jejich přítomnosti na bojišti by se z nich automaticky staly legitimní cíle k likvidaci. Reakce publika, tvořeného ruskými úředníky a byznysmeny, byla velmi znepokojivá, protože vyvolala hlasitý potlesk, který podporoval Putinovu hrozbu.

Tato událost přišla jen jeden den po tom, co „koalice ochotných“, tedy spojenci Kyjeva, oznámila plán vytvoření „bezpečnostních sil“ pro Ukrajinu. Tyto jednotky by měly zemi po válce poskytovat nezbytné záruky.

Putin svým vyjádřením ale veškeré snahy o bezpečnostní zajištění jednoznačně odmítl. Na fóru se ale publikum rozplývalo také nad jiným návrhem – Putinem navrhovanou schůzkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Putin by se se Zelenským rád setkal, ale pouze v Moskvě, v „Městě hrdinů“, jak označil ruskou metropoli. Mimo Rusko je tento návrh vnímán jako nepřípustný, protože je považován za politické provokování. Tato neústupnost nicméně dokonale vystihuje současnou pozici Kremlu. Rusko chce sice mír, ale pouze a jedině za svých vlastních podmínek. Pokud tyto podmínky protistrana nepřijme, mír nemůže nastat.

Za tímto tvrdým postojem stojí několik důvodů. Jedním z nich je přesvědčení Kremlu, že má na bojišti na Ukrajině převahu. Dalším faktorem jsou nedávné diplomatické úspěchy. Během cesty do Číny se Putin setkal s řadou světových lídrů a ukázal, že má vlivné a mocné přátele, jako je Čína, Indie a Severní Korea.

K posílení sebevědomí Ruska přispívá také Donald Trump. Americký prezident pozval Putina na summit na Aljašce a pro-kremelské komentáře doma toto setkání oslavovaly jako důkaz, že západní snahy o mezinárodní izolaci Ruska selhaly. Trump sice v minulosti hrozil Rusku sankcemi, pokud neukončí válku, ale své hrozby nikdy nedodržel. To je jeden z dalších důvodů, proč je ruská vláda tak sebejistá.

Putin sice veřejně oceňuje Trumpovy mírové snahy, ale na jakékoli jeho návrhy příměří nijak nereaguje a nejeví žádnou ochotu ke kompromisu. Mírové vyhlídky jsou tak momentálně velmi nejisté. Vypadá to, že obě strany se nacházejí v naprosto odlišných tunelech a směřují k naprosto odlišným cílům.

Zatímco Ukrajina a Evropa se soustředí na ukončení konfliktu a zajištění budoucí bezpečnosti, Putin si „světlo na konci tunelu“ představuje jako ruské vítězství na Ukrajině a vytvoření nového světového řádu, který bude sloužit Rusku. Tyto dvě vize se v dohledné době jen tak nesetkají.

včera

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Emmanuel Macron, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Dvacet šest zemí je připraveno poskytnout Ukrajině vojenskou podporu po válce, což by zahrnovalo mezinárodní síly na souši, na moři i ve vzduchu. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu, na kterém se evropští lídři snažili přimět Donalda Trumpa k tomu, aby se jasně vyjádřil k míře své podpory Kyjevu.

