Putin poprvé od pádu SSSR uděloval čestný titul Matka-hrdinka, dostala ho i Kadyrovová

Titulem jsou oceňovány ženy, které porodily a vychovaly deset a více dětí. Kadyrov předloni tvrdil, že má 14 dětí, dodal deník.

Kadyrov tak učinil u příležitosti zařazení svých dvou dcer - spolu s čečenským vůdcem a jeho ženou - na sankční seznam Spojených států. "Čečenská rodina je silnější než vaše sankce!" zareagoval. "Mimochodem, kromě dvou nejstarších dcer mám ještě 12 dětí! Klidně i je zařaďte do sankčních seznamů," dodal.

Titul Matka-hrdinka zřídil Putin v polovině srpna. Jeho udělení provází peněžní odměna ve výši jednoho milionu rublů (asi 387.000 Kč).

Titul a řád Matka-hrdinka se začaly původně udělovat v roce 1944, kdy se Sovětský svaz potýkal s úbytkem obyvatelstva během války. Po rozpadu SSSR se toto vyznamenání přestalo udělovat. Titul zaručoval vyznamenaným matkám mnoha dětí třeba právo předbíhat ve frontách.

V polovině minulé dekády se dostal do ruského parlamentu návrh zákona, jehož autorky navrhovaly vylepšit demografické trendy titulem i odměnou ve výši pěti milionů rublů, což tehdy v přepočtu činilo 2,2 milionu Kč. O rok dříve ale vláda obdobný návrh odmítla s vysvětlením, že to by bylo pro státní rozpočet příliš nákladné. Neuspěla ani další předloha, i když navrhovatelé argumentovali, že vyplácet milionové odměny zasloužilým matkám vychází stát mnohem laciněji, než financovat dětské domovy a sirotčince. Desítka chovanců prý za deset let spotřebuje ze státní kasy skoro trojnásobek navrhované odměny pro matku-hrdinku.

Sovětský řád Matka-hrdinka se poprvé uděloval na podzim roku 1944. Toto vyznamenání mělo vyzdvihnout význam výchovy nového pokolení budovatelů světlých zítřků v situaci, kdy miliony mužů padly ve válce a počet obyvatel dramaticky klesl. Do listopadu 1991, kdy se řád uděloval naposledy, bylo oceněno více než 430.000 sovětských žen - a prý i jeden muž, který sám vychoval 12 adoptovaných dětí. Titul ale přečkal v některých středoasijských postsovětských republikách.