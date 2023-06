"Ukrajina byla skutečně silně militarizována v době zahájení zvláštní vojenské operace, (jak Ruská federace nazývá válku proti Ukrajině pozn. redakce). A jak včera řekl (ruský prezident Vladimir) Putin, jedním z úkolů byla demilitarizace Ukrajiny," prolásil Peskov v rozhovoru pro RT Arabic, jak uvádí ruská státní agentura TASS.

"Ve skutečnosti byl tento úkol z velké části splněn. Ukrajina používá stále méně svých zbraní. A stále více využívá zbraňové systémy, které jí dodávají západní země,“ dodal Peskov.

Peskov dále zdůraznil, že země NATO s USA v čele se údajně stále více zapojují do konfliktu a poskytují podporu Ukrajině v obraně proti ruské agresi.

"Země Západu, jmenovitě Severoatlantická aliance pod vedením téhož Washingtonu, se do tohoto konfliktu stále více přímo i nepřímo zapojují. Vměšují se do tohoto konfliktu a stávají se stranou konfliktu." To samozřejmě vede k tomu, že se konflikt protahuje. To vede k tomu, že se situace v Evropě stává napjatější, nepředvídatelnější. A to samozřejmě zavazuje Rusko k rozhodnějším opatřením k zajištění bezpečnosti lidu na Donbasu a bezpečnost Ruské federace“.

Putin nedávno prohlásil, že "Rusko má právo považovat úkol denacifikace Ukrajiny za jednu z klíčových záležitostí." Toto kontroverzní prohlášení bylo učiněno 16. června. Kreml se pokoušel ospravedlnit svou invazi na ukrajinské území v únoru 2022 a opakovaně se měnily cíle, které byly prezentovány jako důvod pro válku na Ukrajině.