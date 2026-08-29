Ruší Netflix, nekupují pivo. Kanaďané začali bojkotovat americké služby a zboží

Libor Novák

29. srpna 2026 15:52

Kanada
Kanada Foto: Pixabay

Obchodní spor a uvalení vysokých amerických cel vyvolaly mezi kanadskými obyvateli rozsáhlý bojkot zboží a služeb pocházejících ze Spojených států. Reakce veřejnosti přišla poté, co americká administrativa zavedla padesátiprocentní cla na kanadské zboží v hodnotě dvaceti miliard dolarů a kanadský premiér Mark Carney přikročil k odpovídajícím protiopatřením. Napětí dál vyostřily politické výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kroky v pohraničních otázkách.

Kanaďané napříč celou zemí se začali masivně vyhýbat americkým potravinám, alkoholu, vozidlům i cestování do sousední země. Mnohým spotřebitelům se zřeknutí se amerických produktů prodražilo, přesto na změně nákupních zvyklostí trvají. Vyhledávají primárně domácí kanadskou produkci, případně alternativy dovážené ze zemí Latinské Ameriky či Evropy, což potvrzují i průzkumy veřejného mínění ukazující na pečlivou kontrolu původu zboží v obchodech.

Konkrétním příkladem spotřebitele měnícího své zvyky je William McDonald z Ontaria, který přešel výhradně na kanadské pivo a potraviny. Přestože ho tato volba stojí ročně značné sumy navíc, zvýšené finanční náklady plně akceptuje. Současné chování americké administrativy přirovnává ke chování školního šikany, který očekává strach a podrobení se.

Bojkot se silně odráží v oblasti technologií, digitálních služeb a médií. Lidé ruší předplatná amerických streamovacích platforem jako Netflix, Amazon Prime či Apple TV a opouštějí americké sociální sítě. Bývalý uživatel James Buchan z Nového Skotska rozprodal veškerou svou americkou elektroniku i zařízení a nahradil je evropskými či domácími softwarovými alternativami.

Změna zásadním způsobem zasáhla rovněž oblast turismu a volnočasových aktivit. Řada obyvatel zcela zrušila cestování do Spojených států a za kulturou či sportem raději váží delší cestu v rámci Kanady. Mnozí z nich namísto tradičních výletů za hranice volí raději dovolené v Mexiku, Karibiku nebo v Evropě.

Spotřebitelé při běžných nákupech čelí výzvám spojeným s vyhledáváním neamerického zboží. Pomáhají si specializovanými mobilními aplikacemi a internetovými fóry, které usnadňují identifikaci kanadských výrobků. Lidé jako Elizabeth Lorenz dokonce začali pěstovat vlastní zeleninu, aby se zcela vyhnuli nákupu plodin dovážených z amerických farem.

Bojkot zasáhl i specifické zájmové skupiny, například milovníky alkoholu. Skupina degustátorů z Alberty plně zastavila nákupy americké whiskey a přešla na místní kanadskou produkci. Podle jejich zkušeností nabízí domácí trh dostatečně kvalitní alternativy, ke kterým by bez obchodního sporu cestu nehledali.

Ačkoliv jsou vynucené změny pro řadu domácností finančně i logisticky náročné, v kanadské společnosti převládá odhodlání v tomto přístupu pokračovat. Mnohé hlasy upozorňují na to, že důvěra mezi oběma sousedy byla vážně a trvale poškozena. Lidé nevěří v rychlý návrat k původním vztahům ani v případě případné změny americké politické reprezentace.

V kanadské společnosti tak sílí pocit nutnosti dosáhnout větší hospodářské soběstačnosti a ochrany vlastní suverenity. Mnozí obyvatelé vnímají současnou situaci jako impuls k posílení domácích výrobců a nečekanému sjednocení veřejnosti. Společný tlak ze strany sousedního státu paradoxně přispěl k upevnění národní odhodlanosti a soudržnosti.

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Zdroj: Libor Novák

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