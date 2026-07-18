Ruská federace plánuje na podzim letošního roku zmobilizovat 500 000 vojáků, přičemž část z nich hodlá okamžitě nasadit na východní frontě a další vycvičit pro případné otevření nového útočného směru. Uvedl to šéf ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko.
Podle jeho informací má ruské velení v úmyslu poslat první vlnu odvedenců do bojů na východě již během prvních dvou týdnů od mobilizace, aby tak zalátalo personální díry, zatímco zbytek projde minimálně měsíčním výcvikem pro případnou novou ofenzivní linii.
Náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov a první zástupce šéfa prezidentské administrativy Sergej Kirijenko měli ruské vedení ujistit, že tento krok zajistí armádě definitivní vojenskou výhodu v nadcházejících intenzivních pěších operacích.
Podle ukrajinské vojenské rozvědky se Kreml dosud snažil téma jakýchkoliv odvodů na veřejnosti potlačovat, aby minimalizoval domácí politická rizika před blížícími se podzimními volbami do Státní dumy.
Představitel rozvědky Andrij Čerňak upozornil, že Rusko sice bude předvolební debaty o nucených odvodech blokovat s tvrzením, že k ničemu takovému nedojde, pravděpodobnost spuštění této vlny bezprostředně po skončení voleb však zůstává extrémně vysoká. Ruská federace má navíc podle rozvědky vybudovanou dostatečnou infrastrukturu a kapacitu výcvikových center i střelnic, aby dokázala takto masivní nápor personálu pojmout.
Očekávaná podzimní mobilizace přímo souvisí s neúspěchem tamních úřadů plnit stanovené plány v oblasti náboru profesionálních vojáků na kontrakt. Zpráva ukrajinské Vnější zpravodajské služby ukazuje, že Rusko do poloviny roku nedokázalo dosáhnout ročního náborového cíle, když se mu podařilo uzavřít pouze 195 000 smluv z požadovaných 204 500.
Tento deficit v kombinaci s vysokými personálními ztrátami na frontě, které zpravodajci odhadují na více než 196 000 osob, staví ruské velení do situace, kdy bez plošných odvodů nedokáže udržet současné pozice ani plánovat nové operace.
V souvislosti s možným otevřením nové fronty ukrajinské tajné služby bedlivě monitorují situaci v Bělorusku. Čerňak potvrdil, že rozvědka v současné době nezaznamenala formování žádných konkrétních úderných skupin na běloruském území.
Přestože se v zemi nachází přibližně 50 000 příslušníků běloruských sil a ruských podpůrných jednotek, bezprostřední známky příprav k útoku z tohoto směru sice chybí, avšak k přesunu potřebných útočných sil by Rusku v případě potřeby stačilo pouhých několik týdnů.
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Zdroj: Libor Novák