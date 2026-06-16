Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě

V Lamanšském průlivu došlo k vážnému incidentu, který dále vyostřil už tak napjaté vztahy mezi Velkou Británií a Ruskem. Posádka ruské válečné lodi vystřelila varovný výstřel směrem k jachtě registrované ve Velké Británii, která se k plavidlu přiblížila. Událost se odehrála v mezinárodních vodách přibližně dvacet námořních mil jižně od ostrova Wight v oblasti mezi britským pobřežím a Normandií.
Varovnou palbu podle dostupných informací spustila ruská fregata Admirál Grigorovič. Posádka britské jachty uvedla, že střely dopadly do moře ve vzdálenosti zhruba 450 metrů od jejich plavidla. Ruské válečné lodě, které proplouvají Lamanšským průlivem, jsou standardně monitorovány britským královským námořnictvem. V době incidentu ruskou fregatu doprovázelo britské hlídkové plavidlo HMS Mersey, které celou situaci sledovalo.
Na místo incidentu byla následně vyslána posádka z další britské hlídkové lodi HMS Tyne. Vojáci na člunu zamířili přímo k jachtě, aby zkontrolovali zdravotní stav civilní posádky a shromáždili podrobnosti o průběhu střelby. Ministerstvo obrany v Londýně oficiálně potvrdilo, že hlášení o tomto incidentu v průlivu podrobně vyšetřuje. Podle prvních zpráv nebyly při střelbě zaznamenány žádné oběti, zranění ani materiální škody na majetku.
Tento incident následuje po rozsáhlé víkendové operaci, při níž příslušníci britské námořní pěchoty a důstojníci Národní kriminální agentury (NCA) obsadili v Lamanšském průlivu tanker Smyrtos. Toto plavidlo patří do takzvané ruské stínové flotily a vztahují se na něj mezinárodní sankce. Jednalo se o vůbec první britskou operaci tohoto druhu, jejímž cílem bylo zadržet sankcionované plavidlo přímo na moři. Tanker s nákladem 98 000 tun ropy byl následně zajištěn a má formální zákaz opustit Spojené království.
Kapitán zadrženého tankeru, osmatřicetiletý indický občan Ajay Pant, v úterý stanul před soudem v Southamptonu. Prostřednictvím videokonference z policejní stanice v Bournemouthu si vyslechl obvinění z porušení protiruských sankcí. Podle žalobců se provinil tím, že v červnu roku 2026 přímo či nepřímo zajišťoval přepravu zakázané ruské ropy nebo ropných produktů do třetí země. Obviněný muž u soudu pouze potvrdil svou totožnost a místo trvalého pobytu v Indii, k samotné vině se zatím nevyjádřil.
Státní zástupce Varun Chuni před soudem zdůraznil, že případ má obrovský národní i mezinárodní význam. Uvedl, že stínová flotila, která čítá kolem 700 plavidel, slouží Moskvě jako klíčové ekonomické spásné lano, přes které transportuje 75 procent své ropy. Finanční prostředky generované tímto nelegálním obchodem jsou podle obžaloby přímo využívány k financování ruské vojenské agrese na Ukrajině. Tanker Smyrtos plul pod vlajkou Kamerunu se záměrně vypnutým sledovacím zařízením, což je běžná praxe pro oklamání bezpečnostních složek.
Obhájce obviněného kapitána James Diamond argumentoval tím, že jeho klient je pouhým zaměstnancem majitele lodi a plnil pouze příkazy nadřízených. Zdůraznil, že Pant není ruským občanem, z obchodu neměl žádné mimořádné osobní výhody a nemohl rozhodovat o trase lodi ani o složení jejího nákladu. Soudce David Robinson nicméně rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě kvůli vysokému riziku útěku, přičemž hlavní líčení bylo odročeno na polovinu července u korunního soudu v Bournemouthu, kde kapitánovi hrozí až deset let vězení.
Zatímco kapitán zůstává v britské vazbě, zbývajících čtyřiadvacet členů posádky, kteří pocházejí z Gruzie a Indie, se stále nachází na palubě tankeru ukotveného v zátoce u Weymouthu v hrabství Dorset. Celá situace kolem zadržení ropného tankeru a následná varovná palba ruské fregaty na civilní jachtu ukazují, že Lamanšský průliv se stává dalším dějištěm přímé konfrontace mezi britskými úřady a ruskými strukturami, které se snaží obcházet ekonomická omezení.
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Zdroj: Libor Novák