Rusko bude trestat občany i za kritiku dobrovolníků v armádě

Po krachu americké banky Silicon Valley Bank (SVB) jsou velké americké banky jako JPMorgan Chase & Co., Citigroup a Bank of America zavaleny žádostmi klientů o přesun svých finančních prostředků od menších věřitelů. Uvedl to list Financial Times (FT) s odvoláním na informace od osob obeznámených se situací. Přesun vkladů je podle FT největší za více než deset let.