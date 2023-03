Rusko chce tvrdě potírat diskreditaci armády

Rusko schválilo přísné cenzurní zákony krátce poté, co před více než rokem poslalo desítky tisíc svých vojáků na Ukrajinu. Za "diskreditaci" armády lze v současné době uložit až pětiletý trest odnětí svobody, zatímco za šíření vědomě nepravdivých informací o ní hrozí až 15leté vězení.

Novela zákona podle Reuters stanovuje také řadu kratších trestů odnětí svobody. Uvádí se v ní, že trest pro ty, kteří budou shledáni vinnými ze šíření falešných informací nebo diskreditace armády, se zvýší ze tří na pět let. Pokud by takové jednání způsobilo smrt či újmu na zdraví nebo narušilo kritickou infrastrukturu, trest se zvýší z pěti na sedm let. Trest 15 let vězení za vědomé šíření takových informací zůstává v platnosti.

Pokud duma návrh schválí i v závěrečném čtení 14. března, bude působnost zákona rozšířena tak, aby poprvé poskytoval ochranu také žoldnéřům z Wagnerovy skupiny bojujícím na Ukrajině, jakož i dalším dobrovolnickým vojenským organizacím.

Zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin v lednu požádal parlament, aby legislativními změnami zakázal negativní zprávy v médiích o jeho mužích, což předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin obratem podpořil.

Ruská prokuratura zahájila dosud více než 5800 případů v souvislosti s údajnou diskreditací ozbrojených sil, uvádí lidskoprávní skupina OVD-Info. Úřady také využily zákony proti šíření nepravdivých informací k vynesení dlouhých trestů odnětí svobody dlouhodobým kritikům Kremlu.