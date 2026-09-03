Rusko několik let tajně pomáhá Íránu s vývojem nadzvukových střel

Rusko již několik let tajně pomáhá Íránu s vývojem nadzvukových střel s plochou dráhou letu. S tímto zjištěním přišlo vyšetřování deníku Financial Times, podle něhož tato spolupráce probíhala i během konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Moskva do tohoto utajovaného programu zapojila své nejzkušenější odborníky na raketové technologie. Cílem této dlouhodobé pomoci je výrazné posílení íránských vojenských kapacit.
Ruská strana poskytuje Teheránu klíčové znalosti pro vývoj úplně nové třídy raketových zbraní. Zkušenosti ruských specialistů mají Íráncům umožnit sestavit střely schopné ohrozit moderní vojenská plavidla. Moskva se tak přímo podílí na technologickém pokroku íránského zbrojního programu. Tato úzká součinnost probíhala v naprosté tajnosti daleko od očí mezinárodního společenství.
Nové raketové systémy jsou navrhovány tak, aby představovaly přímou hrozbu pro americké letadlové lodě a další válečná plavidla. Tyto americké síly jsou dlouhodobě rozmístěny na Blízkém východě k zajištění bezpečnosti v regionu. Možnost zasáhnout takto významné cíle by pro Írán znamenala zásadní změnu strategické rovnováhy. Americká plavidla by se v případě dokončení vývoje ocitla ve výrazně vyšším riziku.
Ústředním cílem společného projektu je pomoc Íránu při vývoji speciálního pohonného systému. Konstrukce se zaměřuje především na takzvaný náporový motor neboli ramjet. Tento typ pohonu je nezbytný pro dosažení extrémně vysokých rychlostí raketových střel. Výzkum a testování této technologie vyžadují pokročilé inženýrské znalosti, které Moskva Teheránu poskytuje.
Díky náporovému motoru ramjet by íránské střely s plochou dráhou letu měly dosahovat mnohonásobku rychlosti zvuku. Takto vysoká rychlost zásadně zkracuje čas potřebný k reakci protivzdušné obrany napadeného cíle. Získání nadzvukových schopností bylo pro íránský raketový program hlavním strategickým záměrem. Ruská technologická pomoc při vývoji tohoto pohonu byla pro dosažení cíle klíčová.
K celému programu se vyjádřil také analytik a expert na íránské raketové systémy Fabian Hinz. Tento odborník označil probíhající spolupráci za rozsáhlý a zásadní transfer citlivých technologií z Moskvy do Teheránu. Podle jeho vyjádření usiloval Írán o získání těchto pokročilých znalostí po celá desetiletí. Až současná ochota ruské strany mu umožnila tento technologický krok uskutečnit.
Fabian Hinz dále zdůraznil, že předání takto pokročilého vojenského know-how se nemohlo odehrát bez schválení na nejvyšší úrovni. Podobný transfer citlivých armádních technologií musel podle něj získat přímé povolení od nejvyšších představitelů v Moskvě. Tento požadavek na autorizaci z nejvyšších míst dokládá význam, jaký ruské vedení tomuto tajnému projektu přikládá. Spolupráce tak podle expertů přesahuje běžnou vojenskou pomoc.
Zpráva deníku Financial Times tak odhaluje hloubku a rozsah tajných vojenských vazeb mezi Ruskem a Íránem. Dlouholeté zapojení ruských specialistů do íránského zbrojního programu ukazuje na cílenou snahu o posílení íránských odstrašujících schopností. Tento vývoj nadále ovlivňuje bezpečnostní situaci na Blízkém východě i vzájemné vztahy mezi klíčovými globálními hráči.
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Zdroj: Libor Novák