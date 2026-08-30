Ruský soud vyhodil z voleb stranu bojující proti válce na Ukrajině

Libor Novák

30. srpna 2026 21:35

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Ruský Nejvyšší soud vyhověl žalobě nacionalistické strany Vlast a vyřadil liberální stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Odstraněním celostátní kandidátky této formace ztratili voliči možnost odevzdat hlas jedinému zbývajícímu oficiálnímu politickému subjektu v zemi, který otevřeně vystupuje proti válce na Ukrajině a vyzývá k uzavření příměří. Verdikt vyvolal protest před budovou soudu, kde se shromáždily stovky převážně mladých lidí.

Rozhodnutí soudu přišlo poté, co volební komise nečekaně schválila kandidáty Jabloka, avšak prokremelská strana Vlast napadla jejich registraci s odkazem na údajné financování ze zahraničí či šíření extremismu. Předseda Jabloka Nikolaj Rybakov označil tato obvinění za nepodložená a oznámil záměr se proti rozsudku odvolat. Mnoho představitelů této liberální strany přitom v posledních letech čelí trestnímu stíhání, věznění nebo pokutám kvůli svým protiválečným postojům.

Ukrajinská rozvědka zároveň varuje před zrychlujícím se rozvojem ruského satelitního systému Rasvět, který má sloužit jako alternativa k americké síti Starlink. Přestože ruské kapacity zatím nedosahují rozsahu amerického systému, Moskva vypouští nové družice výrazně rychleji, než se původně předpokládalo. Kyjev upozorňuje, že plné zprovoznění této konstelace by mohlo výrazně zvýšit efektivitu ruské komunikace a řízení dronů na bojišti.

Současně s tím Moskva navyšuje zbrojní výrobu a překračuje plánované cíle u nadzvukových střel Zirkon a Oniks. Produkce balistických raket Iskander-M dosahuje desítek kusů měsíčně, přičemž ruské síly se zaměřují na ničení ukrajinských zařízení určených k výrobě vlastních dronů a balistických systémů. Ukrajinská protivzdušná obrana přitom naráží na kritický nedostatek zachycovacích raket, což zvyšuje zranitelnost klíčové infrastruktury.

Součástí ukrajinské odvetné strategie zůstávají dálkové údery na hospodářská zařízení uvnitř Ruska. Poslední dronový útok zasáhl ropnou rafinérii Taneco v Tatarstánu, která leží stovky kilometrů od hranic a představuje jeden z nejmodernějších petrochemických závodů v zemi. Místní úřady po úderu potvrdily nejméně 13 mrtvých, což z akce činí nejničivější ukrajinský zásah na ruském území za poslední dva roky.

Boje a diverzní akce zasahují i okupovaná území na východě Ukrajiny, kde ukrajinské síly bombardovaly ruské opravárenské základy a sklady vojenské techniky v Doněcké a Luhanské oblasti. Na druhé straně ukrajinské útoky na energetickou síť v Záporožské oblasti způsobily rozsáhlé výpadky dodávek elektrického proudu.

V důsledku neustálých ruských úderů na ukrajinské námořní přístavy hledá Kyjev bezpečnější trasy pro vývoz obilí. Ukrajinská vláda zahájila jednání s Moldavskem o využití tamní železniční sítě pro přepravu zemědělských produktů do rumunského přístavu Constanta. Tento pozemní koridor by mohl zabezpečit přibližně desetinu ukrajinského exportu, přičemž rozhovory se nyní soustředí na dojednání slev na přepravním jízdném a garantovaných objemech zboží.

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