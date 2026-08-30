Ruský soud vyhodil z voleb stranu bojující proti válce na Ukrajině

Ruský Nejvyšší soud vyhověl žalobě nacionalistické strany Vlast a vyřadil liberální stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Odstraněním celostátní kandidátky této formace ztratili voliči možnost odevzdat hlas jedinému zbývajícímu oficiálnímu politickému subjektu v zemi, který otevřeně vystupuje proti válce na Ukrajině a vyzývá k uzavření příměří. Verdikt vyvolal protest před budovou soudu, kde se shromáždily stovky převážně mladých lidí.
Rozhodnutí soudu přišlo poté, co volební komise nečekaně schválila kandidáty Jabloka, avšak prokremelská strana Vlast napadla jejich registraci s odkazem na údajné financování ze zahraničí či šíření extremismu. Předseda Jabloka Nikolaj Rybakov označil tato obvinění za nepodložená a oznámil záměr se proti rozsudku odvolat. Mnoho představitelů této liberální strany přitom v posledních letech čelí trestnímu stíhání, věznění nebo pokutám kvůli svým protiválečným postojům.
Ukrajinská rozvědka zároveň varuje před zrychlujícím se rozvojem ruského satelitního systému Rasvět, který má sloužit jako alternativa k americké síti Starlink. Přestože ruské kapacity zatím nedosahují rozsahu amerického systému, Moskva vypouští nové družice výrazně rychleji, než se původně předpokládalo. Kyjev upozorňuje, že plné zprovoznění této konstelace by mohlo výrazně zvýšit efektivitu ruské komunikace a řízení dronů na bojišti.
Současně s tím Moskva navyšuje zbrojní výrobu a překračuje plánované cíle u nadzvukových střel Zirkon a Oniks. Produkce balistických raket Iskander-M dosahuje desítek kusů měsíčně, přičemž ruské síly se zaměřují na ničení ukrajinských zařízení určených k výrobě vlastních dronů a balistických systémů. Ukrajinská protivzdušná obrana přitom naráží na kritický nedostatek zachycovacích raket, což zvyšuje zranitelnost klíčové infrastruktury.
Součástí ukrajinské odvetné strategie zůstávají dálkové údery na hospodářská zařízení uvnitř Ruska. Poslední dronový útok zasáhl ropnou rafinérii Taneco v Tatarstánu, která leží stovky kilometrů od hranic a představuje jeden z nejmodernějších petrochemických závodů v zemi. Místní úřady po úderu potvrdily nejméně 13 mrtvých, což z akce činí nejničivější ukrajinský zásah na ruském území za poslední dva roky.
Boje a diverzní akce zasahují i okupovaná území na východě Ukrajiny, kde ukrajinské síly bombardovaly ruské opravárenské základy a sklady vojenské techniky v Doněcké a Luhanské oblasti. Na druhé straně ukrajinské útoky na energetickou síť v Záporožské oblasti způsobily rozsáhlé výpadky dodávek elektrického proudu.
V důsledku neustálých ruských úderů na ukrajinské námořní přístavy hledá Kyjev bezpečnější trasy pro vývoz obilí. Ukrajinská vláda zahájila jednání s Moldavskem o využití tamní železniční sítě pro přepravu zemědělských produktů do rumunského přístavu Constanta. Tento pozemní koridor by mohl zabezpečit přibližně desetinu ukrajinského exportu, přičemž rozhovory se nyní soustředí na dojednání slev na přepravním jízdném a garantovaných objemech zboží.
Související
Jednání o míru se nekoná. Rozhovory jsou mrtvé, přiznává Moskva
Z Ruska přišel nečekaný návrh: Udržujme s NATO dialog, abychom zabránili neúmyslné válce
Aktuálně se děje
včera
Ruský soud vyhodil z voleb stranu bojující proti válce na Ukrajině
včera
Proč Islanďané odmítli vstup do EU? Na vině jsou ryby i mladí
včera
Hrdina povodní v Nepálu: Ředitel zachránil život 900 studentů
včera
U pobřeží Kypru se převrátila loď s 267 lidmi na palubě, počet mrtvých narůstá
včera
Babiš rovná vztahy s Hradem. Obnoví schůzky s Pavlem
včera
ČT představila novou nedělní debatu. Řešil se propad preferencí ANO i neefektivní zadlužování Česka
včera
Politico: Rusko plánuje novou pozemní ofenzívu na Kyjev
včera
Plzeň už má náhradu za Hyského. Viktoriány nově povede Radoslav Kováč
včera
Únik dokumentů z Trumpova úřadu měl dokázat americkou cenzuru. Odhalil něco úplně jiného
včera
Island v referendum odmítl návrh na obnovení přístupových rozhovorů s EU
včera
NASA posílá do vesmíru zbrusu nový teleskop. Je tisíckrát rychlejší než Hubbleův
včera
Nyní a navždy. Kanada umístila na břeh Ontarijského jezera velkou ceduli s nápisem
včera
Po katastrofě v Nepálu je už 750 mrtvých. Hrozí další sesuvy půdy
včera
Počasí: Déšť bude příští týden výjimkou, tropické teploty se ale neobjeví vůbec
29. srpna 2026 21:47
Posádka mise Artemis II převzala od Trumpa nejvyšší americké vesmírné vyznamenání
29. srpna 2026 20:36
Vlna vymazala z povrchu země celé vesnice. Zaplavená místa jsou nepřístupná, kolik lidí bahno pohřbilo nikdo neví
29. srpna 2026 19:24
USA potřebují venezuelskou ropu víc než kdy dřív. Z kontroverzní dohody mohou těžit všichni
Aktualizováno 29. srpna 2026 18:36
Tragédie u Buči: Ruský noční úder si vyžádal nejméně 37 mrtvých a stovky evakuovaných
29. srpna 2026 18:12
Jednání o míru se nekoná. Rozhovory jsou mrtvé, přiznává Moskva
29. srpna 2026 17:06
Královské námořnictvo provedlo mimořádnou operaci. Sledovalo ruská plavidla v britských vodách
Britské královské námořnictvo absolvovalo intenzivní třídenní operaci, během níž detailně sledovalo pohyb čtyř ruských plavidel v britských vodách. Mimořádný zásah trval celkem 72 hodin a britské složky využívaly k neustálému monitorování trasy ze Severního moře do Lamanšského průlivu pokročilé radarové systémy.
Zdroj: Libor Novák