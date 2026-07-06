Rusové podnikli další velký útok na Kyjev. Ukrajina hlásí oběti

Lucie Podzimková

6. července 2026 8:21

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: State Emergency Service of Ukraine

Nejméně devět lidí zemřelo v ukrajinském Kyjevě při druhém ruském útoku na metropoli během jediného týdne. Hlášeno je také 46 zraněných osob, mezi nimi pět dětí. Útok přichází v době, kdy se členské státy připravují na pravidelný summit NATO. Informovala o tom BBC

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předem varoval obyvatele hlavního města, že se připravuje další masivní ruský útok. Rusové zaútočili již ve čtvrtek, kdy přišlo o život celkem 30 lidí. 

Při nynějším úderu zasáhly ruské balistické rakety několik budov napříč městem. Podle starosty Vitalije Klička vypukly v některých zasažených bytových domech požáry. Škody utrpěly i komerční prostory. Do akce musely záchranné složky, které se momentálně snaží vyprostit lidi z trosek budov. 

Ukrajina již po čtvrtečním útoku nařkla Rusko z toho, že záměrně cílí na civilní oblasti. Moskva tvrdí, že útočí na vojenské základny a energetická zařízení v odvetě za nedávné ukrajinské útoky na elektrárny a jiná energetická zařízení na ruském území. Ukrajinci také pokračovali ve svých útocích, v noci tak zapříčinili výpadek dodávek elektřiny v Sevastopolu na okupovaném Krymu. 

Zelenskyj před blížícím se summitem NATO, kde se má setkat s americkým protějškem Donaldem Trumpem, vyzval spojence, aby nezdržovaly dodávky raket dlouhého dosahu. Jakékoliv zpoždění se podle jeho slov rovná ztrátě lidských životů. Po Washingtonu zároveň chce, aby dal licenci ukrajinským výrobcům raket pro Patrioty. 

Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. Českou delegaci budou tvořit premiér Andrej Babiš (ANO), prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). 

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Zdroj: Libor Novák

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