Rusové posílají vojákům na Ukrajině doma vyráběné dárky, píše WP

V Magnitogorsku, městě nedaleko Uralu, sbírá pekárna Sergeje Lozy divoký chmel, aby připravila celozrnné kváskové suchary pro vojáky. Studenti technické školy ve Voroněži na jihozápadě Ruska vyrábějí zákopové svíčky a svařují robustní kovová polní kamna. Školáci z celého rozlehlého Ruska píší dopisy a tvoří kresby na podporu armády.

Tato zdánlivě spontánní gesta jsou často akcemi řízenými shora a organizovanými místními úředníky, školami, státem financovanými proruskými mládežnickými skupinami a federálními centry "aktivního stáří".

Jde o součást snahy Kremlu zvrátit klesající podporu války na Ukrajině a podnítit novou vlnu vlasteneckého nadšení, zatímco prezident Vladimir Putin násobí svou dlouhou, nákladnou a krvavou kampaň za zabrání ukrajinských zemí.

První zástupce náčelníka Putinova generálního štábu Sergej Kirijenko otevřeně prohlásil, že Rusko musí na podporu války mobilizovat veškeré obyvatelstvo, jinak by mohlo prohrát.

"Rusko vždy vyhrálo jakoukoli válku - pokud se z ní stala lidová válka," řekl Kirijenko v říjnu na fóru ředitelů škol. "Tuto válku jsme povinni vyhrát, a to jak na bojišti, tak válku ekonomickou, psychologickou a informační, která je proti nám vedena. Ale aby se tak stalo, musí to být válka lidová," dodal.

"Každý příspěvek k vítězství je cenný," uvedl Kirijenko, který patří mezi Putinovy válečné štváče. "Ať už jde o dopis pro vojáka nebo práci výrobních závodů zajišťujících potřebné dodávky techniky," řekl.

Kremelská propaganda však ztrácí na síle, protože sledovanost diskusních pořadů státní televize - obecně oblíbených mezi Putinovými věrnými - klesá.

Snaha o sociální mobilizaci přichází uprostřed prohlubujícího se znepokojení veřejnosti nad rostoucím počtem ruských obětí a zpackanou mobilizací. Podle listopadového průzkumu nezávislé, nevládní středisko Levada si nyní 53 procent respondentů přeje mírové rozhovory, zatímco 41 procent si přeje, aby Rusko bojovalo dál.

"Zatím nevidíme mnoho lidí, kteří by byli mobilizovaní, tedy v tom smyslu, že by narukovali na frontu," řekl v rozhovoru Denis Volkov ze střediska Levada. "Řekl bych, že všeobecná reakce je: 'Udělejte to bez nás. My se nechceme účastnit'," dodal.

Skupina těch, kdo jsou odhodlaní bojovat, se podle Volkova snížila zhruba na 15 až 20 procent. "Jsou to vlastenci. Říkají: 'Měli byste být houževnatější a neústupnější. Prostě bojujte dál.' Ale to nejsou lidé, kteří by sami šli bojovat. Jsou to starší osoby, převážně muži," řekl.

Ruské úřady celé roky potlačovaly veřejný aktivismus a svobodu slova. Proto dává smysl, že nové snahy rozdmýchat vlastenectví pokulhávají, řekl nezávislý sociolog Boris Kagarlickij, který je ředitelem moskevského Ústavu globalizace a sociálních hnutí.

"Společenská mobilizace není něco, čeho můžete dosáhnout prostřednictvím psaní dekretů, pár veřejných projevů a podobně," uvedl Kagarlickij. "Vyžaduje ten druh společenských, politických a dokonce i kulturních mechanismů, které v současném Rusku chybí, přinejmenším na straně vlády," dodal.

Krátce po začátku invaze na Ukrajinu Rusko postavilo mimo zákon kritiku armády a další projevy disentu. "Ironií této situace je, že ve snaze zničit jakoukoli opozici, systém zničil i samotnou schopnost společnosti vyburcovat se kolem jiných problémů," uvedl Kagarlickij.

Během pletení ženy v rozhovorech s ruskou státní a regionální televizí upřímně vyprávějí, že do každého očka vkládají lásku. A pak zopakují státní propagandu o válce. V jižním Rusku zorganizoval Nikolaj Bondarenko hodiny pletení ve školách a pro místní média zdůraznil, že děti "dobrovolně" upletly 200 párů teplých podkolenek pro vojáky.

V Lipecku založilo mládežnické křídlo Všeruské lidové fronty řemeslné centrum Pletací prapor, který na pletení verbuje ženy z domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Pletení, pečení, psaní dopisů a shromažďování finančních prostředků navazuje na sebemytologizaci Ruska jako národa, který za druhé světové války zachránil svět před německými nacisty, a usiluje o hlubší zapojení obyčejných Rusů do války.

Cílem je zřejmě posílit kolektivní cíl a naději uprostřed opakovaných neúspěchů Ruska na ukrajinském bojišti a přetrvávajících logistických problémů s výcvikem a vybavením přibližně 300.000 mobilizovaných vojáků.

Jedna pletařská skupina si říká Noční čarodějky podle slavných sovětských pilotek z druhé světové války, které podnikaly bombardovací nálety proti nacistům.

Podle ruské psycholožky Jekatěriny Kronhausové, která působí v Izraeli, jsou snahy podpořit proválečné aktivity součástí propagandy, která Rusko zobrazuje jako zachránce. A dobrovolnické aktivity lidem pomáhají zmírnit strach z války.

"To jsme zažívali i v sovětském období a dobře to známe. 'Vyrobím nějakou keramiku nebo pošlu ponožky nebo své poslední rubly'. Jde přece o vlastenectví - musíme vyvěsit vlajku, musíme zpívat hymny a podobně," řekla Kronhausová.

Dvaaosmdesátiletá Zinajda Jevmenková z Uljanovska věnovala všechny své úspory - 300.000 rublů (asi 95.000 korun) - na koupi malého dronu pro ruskou armádu. Průměrný ruský důchod je v přepočtu asi 6000 korun. V projevu vděčnosti se jí jeden z vojáků vrhl k nohám, dotkl se čelem země a slíbil, že "zvítězí a udrží další muže naživu".

Jiné dobrovolnice se ale takové radosti nedočkaly. Ve městě Orjol přivolala důchodkyně policii, když zjistila, že se ponožky, které upletla pro vojáky, prodávají na místním trhu. Ženu to tak rozrušilo, že musela být převezena se srdečními problémy do nemocnice.