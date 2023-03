Rusové trestají dezerci. Důstojník míří na šest a půl roku do vězení

Podle serveru The Moscow Times soud na Sibiři poslal šestatřicetiletého muže do vězení za dezerci, protože loni na podzim uprchl do sousedního Kazachstánu, aby se vyhnul v Rusku mobilizaci. Kromě toho ho uznal vinným z ilegálního překročení hranice a degradoval ho, podotkl Reuters.

Někdejší důstojník překročil hranici nelegálně přes lesy, zatímco jeho žena a děti jely přes hraniční přechod. V bývalé sovětské republice poté požádal o azyl, ale kazachstánské úřady žádost zamítly, zabránily mu odjet do Arménie a deportovaly ho zpět do Ruska.

Jako federální zaměstnanec s přístupem ke státním tajemstvím nemohl podle zákona opustit Rusko, podotkl web The Moscow Times. Žilin po vypuknutí ruské vojenské agrese na Ukrajině požádal o povolení odejít z FSO, pro kterou pracoval v jejím oddělení na Sibiři, ale federální služba jeho žádost zamítla.

Kvůli loňské částečné mobilizaci, již Putin vyhlásil v září v souvislosti s invazí na Ukrajinu, uprchly z vlasti statisíce Rusů. Mnozí z nich se přesunuli do Kazachstánu, který má s Ruskem nejdelší souvislou pozemní hranici. Na rozdíl od nich však měl Žilin vzhledem ke své práci přístup k informacím považovaným za tajné a Moskva ho chtěla získat zpět, řekla loni jeho rodina agentuře Reuters.