Rusové zaútočili na letiště v Kyjevě. Zelenskyj má jasno, proč k tomu došlo

Ruská armáda zaútočila na dvě letiště na Ukrajině jen den před očekávaným příjezdem amerických diplomatů. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tak Moskva rozhodla reagovat na spekulace, že by vyjednavači mohli do Kyjeva přiletět. Zelenskyj naznačil odvetu v příštím týdnu.
Podle Zelenského došlo k demonstrativním ruským útokům na letiště v Kyjevu a Boryspilu. "Je jasné, že tyto ruské údery jsou reakcí na diskuze a přípravy na možnost, že americká strana použije letadlo k cestě na Ukrajinu a přistane na kyjevském či boryspilském letišti," napsal na sociální síti X.
"Bereme tento ruský krok na vědomí a příští týden podle toho přizpůsobíme naši operaci v ruském vzdušném prostoru, který se stal nebezpečným kvůli našim dronům a raketám na nebi. Z naší strany samozřejmě nehrozí žádné hrozby pro diplomacii," konstatoval ukrajinský prezident.
Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina chce, aby se mír přiblížil. "Rusko bude dohnáno k odpovědnosti za to, co dělá. Děkujeme každému, kdo pomáhá naší zemi a ukrajinskému národu," dodal.
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner mají o víkendu navštívit Moskvu i Kyjev. Podle slov amerického prezidenta Donalda Trumpa představí nejnovější návrh na ukončení války. Zelenskyj potvrdil, že přijme americké představitele v neděli, tedy poté, co budou v sobotu jednat v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Podle ruské státní agentury TASS mají Witkoff a Kushner nejprve navštívit Moskvu, odkud se následně odeberou do Kyjeva. Kreml se rozhodl, že předem nic potvrzovat nebude. "Nebudu oznamovat nic, ale až k těmto kontaktům dojde, budeme vás informovat," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Ruské ministerstvo zahraničí ve své nejnovější zprávě označilo situaci v Pobaltí, Polsku a České republice za mimořádně znepokojivou z hlediska šíření neonacismu a glorifikace nacismu. Podle tvrzení moskevského diplomatického rezortu dochází v těchto zemích k otevřenému oslavování nacistické minulosti, prosazování protiruských nálad a odstraňování památníků věnovaných protifašistickým bojovníkům. Dokument zveřejněný na oficiálních webových stránkách ruské diplomacie řadí mezi problematické oblasti také Ukrajinu a Moldavsko. Smyšlené tvrzení o vládnutí nacistů je přitom klíčovým argumentem ruské státní propagandy, který má ospravedlnit vojenskou invazi proti Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák