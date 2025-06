Rutte tvrdí, že podivnou zprávu Trumpovi skutečně napsal. Není to trapné, míní

Rutte, který ještě před summitem poslal Trumpovi textovou zprávu, v níž jej chválil za tlak na evropské státy ohledně zvyšování obranných výdajů, uvedl, že nemá problém s tím, že americký prezident tuto soukromou komunikaci zveřejnil na své síti Truth Social.

„To, co jsem mu napsal, je čistý fakt. Nemám problém s tím, že to zveřejnil,“ uvedl Rutte. Zprávu označil za „vyjádření skutečnosti“ a odmítl, že by zveřejnění působilo trapně. „Absolutně ne,“ dodal.

V uvedené zprávě Rutte Trumpa chválí za to, že dosáhl pokroku, na jaký podle něj žádný americký prezident za poslední desetiletí nedosáhl. „Evropa zaplatí VELKÝM způsobem – jak má – a bude to vaše vítězství,“ napsal doslova Rutte.

Zatímco Trump na cestě do Evropy nevyjádřil výslovnou podporu článku 5, Rutte to za problém nepovažuje. „Pro mě je naprosto jasné, že Spojené státy jsou plně oddané NATO i článku 5,“ řekl dnes v Haagu. Dodal, že očekává, že evropské země, včetně Kanady, na summitu skutečně potvrdí navýšení svých obranných rozpočtů.