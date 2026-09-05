Sarah následuje Harryho a Meghan. Exmanželka Andrewa se má vrátit domů

Britská královská rodina zažívá období návratů. Po princi Harrym a jeho ženě Meghan se má na Ostrovy vrátit také někdejší vévodkyně z Yorku Sarah Fergusonová, bývalá manželka zkompromitovaného prince Andrewa. Informovala o tom britská stanice BBC.
Fergusonová se má brzy vrátit do Spojeného království, možná už tento týden, informoval zdroj BBC. Podle britských médií si pronajímá přísně střeženou nemovitost v oblasti kolem hlavního města Londýna. Údajně se má jednat o rozsáhlý dům s celkem šesti ložnicemi.
Bývalá vévodkyně z Yorku opustila Británii poté, co s exmanželem Andrewem přišla o právo pobývat v Royal Lodge ve Windsoru. Letos ji novináři vypátrali v Alpách. "Fergie (přezdívka - pozn. red.) se vysoko v Alpách drží v neuvěřitelné nenápadnosti," uvedl zdroj bulvárního deníku The Sun na jaře.
Britský deník Guardian již v březnu upozornil, že Fergusonová byla také v pravidelném styku s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem.
Někdejší vévodkyni proto kontaktovali američtí kongresmani a vyzvali ji k podání svědectví před příslušnou vyšetřovací komisí, protože je podle nich zřejmé, že Fergusonová měla společenské a byznysové vazby na Epsteina.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
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Zdroj: Libor Novák