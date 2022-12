But se ve čtvrtek po bezmála 15letém pobytu ve vězení vrátil do vlasti poté, co ho Washington vyměnil za Ruskem vězněnou americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. Svého času byl But jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa.

Sluckij uvedl, že jeho výbor se zabývá otázkami pomoci Rusům, kteří se v zahraničí dostali do složité situace. "A zkušenosti ze spolupráce při osvobozování Viktora budou jistě užitečné," sdělil na sociální síti Telegram zákonodárce. Sluckij také napsal, že první, na co se ho But po návratu do Ruska zeptal, bylo, jak může "pomoci Donbasu". Rusko vysvětluje invazi na Ukrajinou údajnou snahou pomoci rusky hovořícím obyvatelům Donbasu na východě Ukrajiny.

V sobotním rozhovoru s ruskou televizí RT But sdělil, že ruskou ofenzivu na Ukrajině podporuje a že je hrdý na ruského prezidenta Vladimira Putina. Americká stanice CNN označila výměnu Grinerové za Buta za nevyváženou a podotkla, že basketbalistku poslal ruský soud do trestanecké kolonie za držení jediného gramu hašišového oleje, zatímco But byl údajně nejaktivnějším obchodníkem se zbraněmi uplynulé dekády a živil konflikty v Africe i mimo ni.