Šest minut na přípravu, náklady za miliony. Jak se změnila doprava Hormuzským průlivem?

Trh s námořním pojištěním v londýnském sídle Lloyd's má více než třísetletou tradici, která se odráží i v zachovávání historických zvyklostí. Ztráty plavidel se zde od roku 1774 dodnes zapisují ručně labutím brkem do rozsáhlých knih. Tento rituál vykonávají speciálně vyškolení zaměstnanci, označovaní jako číšníci, což odkazuje na vznik instituce v kavárně Edwarda Lloyda v roce 1688.
Samotná budova od architekta Richarda Rogerse z roku 1986 však svým moderním vzhledem z oceli a skla připomíná spíše vědeckofantastický objekt a řadí se mezi chráněné britské památky. V jejím centru visí historický zvon Lutine Bell, zachráněný z vraku lodi z roku 1799, který dříve zvonil při zprávách o pohřešovaných plavidlech a dnes slouží k ceremoniálním účelům.
Když Írán zablokoval Hormuzský průliv v reakci na americké a izraelské údery z 28. února, pojistný trh musel okamžitě reagovat na prudký nárůst rizik. Válečné pojistky byly zrušeny a nahrazeny podstatně dražšími variantami. Sazby pro lodě proplouvající průlivem bezprostředně po útocích podle CNN stouply z původních zlomků procenta až na deset procent hodnoty plavidla.
Podle Marcuse Bakera ze společnosti Marsh se tak náklady na jednu cestu u tankerů v hodnotě 100 milionů dolarů vyšplhaly na 10 milionů dolarů. Později tyto sazby klesly na jedno až tři procenta a někteří pojistitelé začali nabízet bonus za bezpečné proplutí bez incidentu, který majitelům vrací polovinu pojistného.
Současná krize nutí pojišťovny stanovovat ceny na základě aktuální geopolitické situace téměř každou hodinu. David Smith z makléřské společnosti McGill and Partners uvedl, že poskytovatelé chtějí kalkulovat pojistné smlouvy pouhých šest hodin před vyplutím namísto obvyklých dvou dnů, přičemž platnost dohod se zkrátila na tři až sedm dní.
Smith popsal situaci, kdy majitel lodi schválil plavbu pod vedením amerického námořnictva pouhých šest minut před vstupem do průlivu. Kvůli tlaku posádky, která požadovala potvrzení o pojištění pro případ úmrtí, muselo několik makléřů narychlo vyjednat podmínky po telefonu a doručit certifikát na velitelskou palubu během deseti minut.
Ačkoliv toto konkrétní plavidlo zvládlo cestu bez úhony, konflikt si vyžádal životy nejméně 14 námořníků. Neil Roberts z Lloyd’s Market Association potvrdil, že v Perském zálivu bylo napadeno přes padesát lodí, z nichž mnohé měly vazby na londýnský pojišťovací trh, i když v letošní knize ztrát zatím žádné zničené plavidlo nefiguruje.
Většina vlastníků se kvůli hrozbám rozhodla oblastí vůbec neprojíždět, což vedlo k tomu, že v zálivu zůstalo zablokováno zhruba 1150 nákladních lodí s nákladem v celkové hodnotě 125 miliard dolarů. Pokud situace potrvá další měsíce, hrozí, že uvízlá plavidla budou odepsána jako úplná ztráta kvůli nemožnosti jejich praktického využití.
Návrat cen pojistného na původní úroveň se v dohledné době neočekává, protože trh vyžaduje trvalé uklidnění situace a konec útoků. Další komplikaci pro majitele lodí představují případné poplatky za průjezd Hormuzským průlivem.
Západní pojišťovny totiž odmítají krýt plavidla, která by finančně podporovala sankcionované íránské instituce. I kdyby mýtné vybírala třetí strana, například Omán, pravděpodobně by šlo o porušení mezinárodního námořního práva, což by pojišťovnám dalo legitimní důvod k odmítnutí rizik nebo okamžitému ukončení platnosti pojistných smluv.
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Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.
Zdroj: Libor Novák