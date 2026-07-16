Spojené státy provedly další vlnu leteckých úderů proti Íránu

Spojené státy americké uskutečnily další vlnu leteckých úderů proti Íránu, zatímco prezident Donald Trump varoval Teherán, že by se měl raději chovat slušně. Americká armáda uvedla, že její útoky mířily na íránské vojenské kapacity sloužící k ohrožování plavidel v Hormuzském průlivu. Podle státních médií se sirény protivzdušné obrany rozezněly i v samotném hlavním městě Teheránu.
Íránská strana informovala o vlastních úderech na americké vojenské cíle v regionu, konkrétně v Bahrajnu a Kuvajtu. Tento pátý den obnovených bojů vážně narušil předběžnou dohodu, která měla konflikt ukončit. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že Teherán nemá důvod ujednání dodržovat, pokud z něj nemá žádný prospěch.
Donald Trump předtím pohrozil útoky na mosty a elektrárny v případě, že se Írán příští týden nevrátí k rozhovorům. Na dotaz novinářů, zda stanoví konkrétní termín, odpověděl odmítavě s tím, že termíny nedává rád, ale Íránci situaci velmi dobře znají a měli by se chovat slušně. Na obranném summitu pak dodal, že Írán není v současné době spokojený a zoufale touží po dohodě, přičemž se teprve uvidí, zda k urovnání dojde, nebo situaci ukončí definitivně.
Ghalibaf reagoval prohlášením, že národní bezpečnost země závisí na udržení íránských pravidel v průlivu. Vyjednávání i válku označil za součást strategie odporu v existenčním střetu s USA. Předchozí Trumpovy dubnové hrozby bombardováním civilní infrastruktury už dříve odsoudil šéf OSN pro lidská práva Volker Türk jako možný válečný zločin.
Navzdory novým bojům americký prezident uvítal krok Teheránu, který propustil Američanku Denu Karari zadrženou v prosinci 2024. Trump na své síti Truth Social uvedl, že žena je v bezpečí mimo Írán a v dobrém stavu, a označil to za gesto dobré vůle. Její právník Jared Genser na síti X potvrdil, že je na cestě zpět do vlasti.
Poslední útoky představovaly druhou středeční vlnu amerických operací. První denní vlna cílila na loď porušující námořní blokádu a devadesátiminutový úder zasáhl pobřežní obranu a sklady střel na ostrově Velký Tunb. Centrální velitelství USA (Centcom) oznámilo dokončení druhé vlny útoků ve středu v 21:00 ET. Zasažena byla velitelská centra, protivzdušná obrana, raketové systémy a pobřežní sledovací zařízení v několika lokalitách včetně přístavu Bandar Abbás.
V městě Ahváz musela být kvůli blízkým raketovým zásahům evakuována nemocnice. Írán v reakci na to zaútočil drony na americké vojenské komunikační systémy a sklady v Jordánsku. Jordánská armáda zachytila osm bezpilotních letounů a incident se obešel bez zranění či škod.
Centcom zároveň odklonil dvě komerční plavidla od obnovení úterní blokády íránských přístavů, která zakazuje tranzit do tamních pobřežních oblastí. Opatření bylo sice minulý měsíc zrušeno na základě memoranda o porozumění, ale spor o Hormuzský průliv zůstává hlavním bodem sváru.
Íránské revoluční gardy v reakci na obnovenou blokádu varovaly, že USA mohou očekávat uzavření dalších exportních tras pro ropu a plyn, které slouží zájmům Washingtonu a jeho spojenců. Bližší podrobnosti o konkrétních trasách neuvedly. Pokračující nepřátelství vedlo k prudkému nárůstu cen ropy, neboť provoz tankerů touto klíčovou námořní trasou se prakticky zastavil.
14. července 2026 13:57
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Zdroj: Libor Novák