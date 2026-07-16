Spojené státy oznámily nová, pětadvacetiprocentní cla

Libor Novák

16. července 2026 9:14

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Spojené státy plánují uvalit pětadvacetiprocentní cla na vybraný brazilský dovoz poté, co roční vyšetřování dospělo k závěru, že země uplatňuje nekalé obchodní praktiky. Americký obchodní zástupce Jamieson Greer oznámil tato opatření ve středu pozdě večer s tím, že brazilská politika v oblastech digitálního obchodu, nespravedlivých preferenčních cel či přístupu na trh s etanolem poškozuje zájmy Američanů. 

Ministr zahraničí Marco Rubio na síti X uvedl, že prezident Lula a jeho vláda nevyjednávali v dobré víře a že tato cla jsou cenou za to, že Lula upřednostnil vlastní ego před blahem brazilského lidu. Opatření, která byla poprvé navržena minulý měsíc, vstoupí v platnost 22. července.

Výjimky se budou vztahovat na některé zboží, které se v USA nevyrábí a jehož omezení by mohlo narušit dodavatelské řetězce, což zahrnuje například určité suroviny, farmaceutické výrobky nebo kávu.

Greer zároveň podotkl, že Spojené státy zůstávají otevřené dalšímu vyjednávání s Brazílií o vyřešení těchto problémů. Prvotní vyšetřování zahájily USA loni v červenci na základě článku 301 obchodního zákona z roku 1974, který je určen k řešení zahraničních praktik ovlivňujících americký obchod a konkurenceschopnost.

V témže měsíci oznámil prezident Donald Trump také padesátiprocentní clo na Brazílii, od kterého bylo později upuštěno, a obvinil tamní vládu z porušování lidských práv. Trump tehdy hrozil ekonomickými opatřeními, pokud Brazílie neukončí soudní proces s pravicovým exprezidentem Jairem Bolsonarem.

Článek 301 je nejčastěji uplatňován vůči zemím, které mají s USA výrazný obchodní přebytek, jako je Čína, jejíž vývoz do USA loni převýšil dovoz o 202,1 miliardy dolarů. V případě Brazílie však měly Spojené státy v loňském roce obchodní přebytek ve výši 14,4 miliardy dolarů, což představovalo meziroční nárůst o 112,8 procenta.

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