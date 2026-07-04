Stovky letadel, největší ohňostroj v historii. Trump na dnešek slibuje mohutné oslavy Dne nezávislosti

Státy se v sobotu chystají na velkolepé oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti, které vyvrcholí na washingtonské promenádě National Mall. Americký prezident Donald Trump slibuje velkolepé shromáždění, jehož součástí budou mimo jiné každohodinové přelety stovek vojenských letadel včetně nového prezidentského speciálu Air Force One. Celou akci má doprovodit největší ohňostroj v historii, během něhož organizátoři plánují odpálit přibližně 850 000 kusů pyrotechniky z deseti různých stanovišť, a zapsat se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
Přípravy na jubilejní oslavy se však potýkají s řadou komplikací. Východní a centrální část Spojených států sužuje vlna veder s teplotami kolem 38 stupňů Celsia, což již vedlo ke zrušení některých dřívějších doprovodných akcí.
Organizaci navíc mohou v podvečerních hodinách narušit silné bouřky. Vnitřní dokumenty Správy národních parků navíc varují, že takto masivní pyrotechnická show pravděpodobně způsobí v centru hlavního města nebezpečné znečištění ovzduší a velmi nezdravé podmínky pro přítomné diváky.
Prezident Trump čelí ze strany svých politických odpůrců kritice, že si národní oslavy přivlastňuje pro vlastní politické účely. Kritikům vadí, že vládní skupina Freedom250 fakticky nahradila původní nadstranickou komisi zřízenou Kongresem před deseti lety.
Samotný Trump již v předvečer svátku během projevu u památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě varoval, že americká identita je ohrožena domácími radikály, a hovořil o návratu komunistické hrozby, což odpovídá republikánské rétorice před listopadovými kongresovými volbami.
Hlavní program ve Washingtonu má začít v 19 hodin místního času. Prezident Trump přislíbil, že i přes úmorné horko přednese kolem 21:45 velmi dlouhý projev, aby dokázal, že zvládne cokoliv. Po jeho slovech bude následovat čtyřicetiminutový ohňostroj, což je dvojnásobná délka oproti běžným letům.
Kvůli politickým kontroverzím však z programu na poslední chvíli odstoupilo několik dříve oznámených hudebních interpretů a úředníci vyjadřují obavy, zda přísná bezpečnostní opatření a počasí neovlivní celkovou diváckou účast.
Oslavy čtvrtstoletí americké nezávislosti probíhají i na dalších místech země. V New Yorku na Times Square se ikonická křišťálová koule snese celkem osmkrát, aby symbolicky oznámila půlnoc v každém časovém pásmu Spojených států.
Ve Filadelfii, kde byla před 250 lety podepsána Deklarace nezávislosti, se koná slavnostní koncert za účasti hvězd jako Christina Aguilera nebo rapper Meek Mill, přičemž město hostí také závěrečný zápas fotbalového mistrovství světa.
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Zdroj: Jan Hrabě