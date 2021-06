Testovat, či netestovat očkované proti covidu-19? Profesor má zcela jasno

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Představte si, že vás večer začne škrábat v krku a spustí se vám rýma, načež se ráno probudíte s kašlem a teplotou, nastiňuje situaci lékař Arif Sarwari v komentáři pro server The Conversation. Profesor infekčních nemocí z West Virginia University dodává, že na základě zkušenosti z uplynulého roku by vás ihned napadlo, že máte covid-19 a nechali jste se otestovat, zároveň pokládá otázku, co dělat, pokud jste již plně očkováni.