Ticho mezi Moskvou a Kyjevem. Sundejte si růžové brýle, vzkazuje Peskov

Lucie Podzimková

13. září 2025 11:19

Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.
Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Alexander Ryumin/TASS

Ticho zavládlo na diplomatických kanálech mezi Ruskem a Ukrajinou, které mají sloužit k mírovým jednáním. Potvrdila to Moskva s tím, že nelze čekat okamžité výsledky. Touží po nich ovšem Bílý dům. 

Kreml v pátek sdělil, že mírové rozhovory s Kyjevem mají pauzu, upozornila BBC. "Nemůžete nosit růžové brýle a očekávat, že vyjednávací proces přinese okamžité výsledky," prohlásil Dmitrij Peskov, mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. 

"Komunikační kanály jsou k dispozici, jsou vytvořeny. Jakkoliv mají naši vyjednavači možnost komunikovat přes tyto kanály, můžeme říct, že tato komunikace je zastavena," citovala další vyjádření mluvčího ruská státní agentura TASS. Peskov tak odpověděl na otázku ohledně kontaktů mezi oběma válčícími zeměmi. 

Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že mu s Putinem dochází trpělivost. "Dochází mi a dochází mi rychle," poznamenal v rozhovoru pro stanici Fox News. Neřekl však, že by se chystal uvalit na Rusko další sankce, kterými hrozil v minulosti. 

Šéf Bílého domu konstatoval, že má dlouhodobě s ruským protějškem dobrý vztah. Vyjádřil ale frustraci z toho, že se mu nedaří ukončit konflikt na Ukrajině. Zdůraznil také, že do tlaku na Moskvu se musí zapojit i evropské státy. 

"Já už to udělal. Udělal jsem hodně," vzkázal Trump a připomněl sankce proti Indii, která patří k největším kupcům ruské ropy. "Nebylo to jednoduché. Je to velká věc a způsobuje spory s Indií," podotkl. "Pamatujte, je to problém Evropy," dodal ohledně probíhající války. 

Nové napětí vyvolal incident, k němuž došlo v noci z úterý na středu. Polský vzdušný prostor narušilo celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům. Varšava je přesvědčena, že nešlo o chybu. Ruská armáda tvrdí, že rozhodně nechtěla zasahovat cíle v Polsku. 

