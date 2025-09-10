Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.
V 16:30 místního času má prezident Trump naplánovaný brífink, na kterém ho zpravodajské služby seznámí s aktuálními informacemi. Očekává se, že hlavním tématem brífinku budou události v Polsku a Kataru.
Britský ministr obrany John Healey na setkání s kolegy z E5 v Londýně uvedl, že v Polsku je v současné době 300 příslušníků britských ozbrojených sil. Spojené království mělo do nedávné doby v Polsku rozmístěno i šest stíhaček Typhoon v rámci mise NATO na ochranu vzdušného prostoru.
Healey se vyjádřil, že „není žádným překvapením“, že Kreml popírá jakoukoli odpovědnost za útoky. Dodal, že je příliš brzy na to, aby bylo možné posoudit, zda šlo o úmyslný pokus otestovat obranu NATO.
Polský představitel Marcin Kazmierski na setkání v Londýně zdůraznil, že Polsko potřebuje od spojenců solidaritu, která se projeví nejen slovy, ale i praktickými kroky. Řekl, že Polsko chce o této záležitosti dále jednat, aby si bylo jisté, že NATO bude schopno na podobné hrozby do budoucna co nejlépe reagovat.
Německý zástupce Jens Plötner uvedl, že NATO projedná, jak posílit obranu vzdušného prostoru nad Polskem a podél jeho východního křídla obecně. Německo už v Polsku provozuje dva protiletadlové systémy Patriot, které jsou plně integrovány do obranného systému.
