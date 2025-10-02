Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.
Trump jedná o trvalém osekání „demokratických agentur“ během vládní krize
Trump oznámil, že se dnes setká s Russellem Voughtem, kterého jmenoval šéfem Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB) a jenž je známý jako klíčový architekt „Projektu 2025“. Předmětem jejich schůzky je určení, které z mnoha „demokratických agentur, z nichž většina je politický PODVOD,“ doporučuje Vought zrušit, a zda budou tyto škrty dočasné, nebo trvalé.
Vought, přestože se od „Projektu 2025“ Trump během kampaně distancoval, dlouhodobě usiluje o rozbití federální byrokracie a soustředění moci do rukou prezidenta. V rámci takzvaného „ministerstva pro efektivitu vlády“ (DOGE), které vzniklo po Trumpově nástupu do úřadu v lednu, již Vought aktivně pracuje na seškrtání federální správy.
Hned první den shutdownu se již začalo s osekáváním priorit ve státech, které jsou tradičně demokratické. Zrušeno bylo financování projektů v oblasti klimatu ve výši 8 miliard dolarů pro šestnáct „modrých“ států. Zároveň bylo zmrazeno 18 miliard dolarů pro dva obrovské stavební projekty v New Yorku. Prezident Trump navíc v hovoru s republikány ve Sněmovně reprezentantů potvrdil, že masové propouštění začne v nejbližších dnech a bude cílit na ty agentury, které nejsou v souladu s jeho prioritami.
Ministr financí Scott Bessent v ranním rozhovoru pro CNBC prohlásil, že „může zaručit“, že nedojde k dohodě o prodloužení dotací pro Obamacare, jako způsobu k ukončení shutdownu. Dodal, že demokraté vyjednávají „jako teroristé“ s tím, že požadují své podmínky pod hrozbou uzavření vlády. Bessent rovněž kritizoval demokratické lídry Senátu a Sněmovny jako „slabé“ a „dezorganizované“. Dále obvinil demokraty, že se v uplynulých měsících snažili zastavit Trumpa u soudů i v médiích, a nyní se o totéž pokouší pomocí shutdownu.
Scott Bessent také upozornil, že současná vládní krize by mohla negativně ovlivnit americký HDP. Uvedl, že „vypínání vlády a snižování HDP není způsob, jak vést diskusi. Mohli bychom vidět zásah do HDP, zásah do růstu a zásah do pracující Ameriky.“ Shutdown nastal o půlnoci ve středu a vedl k tomu, že desítky tisíc federálních zaměstnanců byly poslány na nucenou neplacenou dovolenou, zatímco ti nezbytní musí pracovat bez výplaty až do schválení rozpočtu Kongresem.
Ministr Bessent rovněž potvrdil, že Spojené státy Argentině neposkytují peníze, nýbrž „pouze swapovou úvěrovou linku“. Vysvětlil, že se jedná o podporu Argentině, která se stává „majákem“ v regionu pro další země, jako jsou Bolívie, Ekvádor a Kolumbie. Pochválil prezidenta Javiera Mileie za „fantastickou práci“ a podpořil ho před nadcházejícími parlamentními volbami 26. října. Za dva týdny se má Milei setkat s Donaldem Trumpem, přičemž snahy o zajištění úvěrové linky ze strany USA již dříve vyvolaly nespokojenost u některých republikánů kvůli tomu, že Argentina prodává sóju Číně. Bessent uvedl, že ministerstvo financí je připraveno udělat, co je nezbytné k finanční podpoře.
