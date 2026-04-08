Trump mluví o velkém dni pro světový mír i totálním vítězství USA

Američané podle prezidenta Donalda Trumpa dosáhli totálního vítězství nad Íránem, jenž pro tuto chvíli souhlasí se čtrnáctidenním příměřím. Během následujících dvou týdnů by pak obě strany konfliktu měly uzavřít dohodu, která zajistí trvalý mír na Blízkém východě.
Trump v nočním příspěvku na síti Truth Social konstatoval, že jde o velký den pro světový mír. "Írán chce, aby se to stalo. Mají toho dost. To platí pro každého," napsal americký prezident po oznámení dohody o příměří.
Spojené státy americké podle svého lídra pomohou se situací v Hormuzském průlivu, který je jedinou spojnicí mezi Perským zálivem a oceánem. Jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se běžně dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Šéf Bílého domu slíbil spoustu pozitivních kroků. "Vydělá se mnoho peněz. Írán může začít s procesem rekonstrukce," uvedl Trump s tím, věří, že všechno bude probíhat bez problémů. "Jsem si jistý, že to tak bude. Stejně jako to zažíváme v USA, i toto by mohl být zlatý věk Blízkého východu," dodal.
Trump zároveň v rozhovoru pro AFP prohlásil, že Američané dosáhli "totálního a kompletního" vítězství. Podle jeho slov panuje dohoda na tom, jak to bude s íránským obohaceným uranem. "Jinak bych se nedohodl," konstatoval prezident.
Trump se domnívá, že Íránce pomohla dostat k jednacímu stolu Čína. Ohledně samotného příměří ale panují nejasnosti. V původní perské verzi návrhu, jenž se projednával, se psalo o souhlasu s obohacováním uranu. V anglické verzi taková slova chybějí, aniž by to zatím kdokoliv vysvětlil.
Zahraniční média zároveň nemají jasno, zda v následujících dvou týdnech bude opravdu umožněna svobodná plavba v Hormuzském průlivu. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí se totiž nechal slyšet, že vše bude probíhat pod dohledem íránské armády.
Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.
Zdroj: Libor Novák