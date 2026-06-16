Trump možná zveřejní dohodu s Íránem před podpisem, naznačil Vance

Americký prezident Donald Trump se může rozhodnout zveřejnit předběžnou mírovou dohodu s Íránem dříve než v pátek, kdy má být oficiálně podepsána v Evropě. Uvedl to viceprezident J. D. Vance. Na jeho slova upozornila britská stanice BBC.
Vance uvedl, že memorandum o porozumění, jak se dokumentu oficiálně říká, je asi půldruhé strany dlouhé a velmi obecné. Americké televizní stanici Fox News pak sdělil, že Trump se může rozhodnout text zveřejnit dříve než po pátečním podpisu dohody.
Viceprezident také pro CNN přiznal, že mnoho podrobností dohody si musí obě strany vyjasnit během budoucích jednání. Teherán se například podle prvního paragrafu zaváže k udržování míru a stability v regionu a k ukončení financování teroristických organizací. "Nejdůležitější je, že budou mít ověřitelný závazek nevyvíjet jadernou zbraň," poznamenal Vance.
"Dohoda s Íránem je teď hotová," uvedl Trump v neděli na sociální síti Truth Social a poděkoval všem účastníkům jednání. "Proto nařizuji bezplatné otevření Hormuzského průlivu a souběžně i okamžité ukončení americké námořní blokády. Lodě všech zemí, nastartujte motory. Nechte ropu proudit," vzkázal americký prezident.
Trump v dalším příspěvku přislíbil, že dohoda přinese na Blízký východ mír a bezpečnost. "Mnoho prezidentů se snažilo o mír s Íránem, ale všichni přede mnou selhali. Lídři regionu poprvé našli prezidenta, který jim pomůže dosáhnout opravdového míru," konstatoval šéf Bílého domu.
Dosažení mírové dohody mezi Washingtonem a Teherán už předtím potvrdil pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf. "Obě strany oznámily okamžité a trvalé zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu," napsal na sociální síti X.
Podle Šarífa má k podepsání mírové dohody dojít v pátek 19. června ve Švýcarsku během oficiální ceremonie. "Prostředníci teď navrhnou sérii jednání v tomto týdnu. Tyto diskuze položí základy pro technické rozhovory a oficiální podpisovou ceremonii," dodal politik.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době sice platilo příměří, přesto docházelo i ke vzájemným útokům.
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Donald Trump , J. D. Vance , USA (Spojené státy americké) , Írán , Jaderné zbraně
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