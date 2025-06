Trump na summitu NATO: Článek 5 platí, Zelenskyj je „fajn chlapík“, Putin byl „velmi milý“

Trump zároveň uvítal rozhodnutí aliance zvýšit obranné výdaje na 5 % HDP a označil to za velký úspěch. „O tohle jsem je žádal už řadu let. Z 2 % na 5 % – to je obrovský posun, zvlášť když někteří ani ta dvě procenta neplnili,“ řekl Trump s tím, že jde o důležité gesto odhodlání evropských zemí. Nizozemský premiér Mark Rutte mu na to otevřeně poděkoval: „Bez prezidenta Trumpa by se to nestalo.“

Rutte připomněl, že navýšené výdaje nejsou o tom, aby Američané platili více, ale naopak – aby se Evropa a Kanada podílely rovnocenně. „Možná mě za to budou někteří kritizovat, ale když s nimi mluvím, všichni říkají, že mám pravdu,“ dodal.

Zelenskyj má „určité potíže“, ale je to „milý člověk“

Trump se během dne má setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Novinářům na toto téma odpověděl svým typickým stylem: „Budeme řešit to očividné. Má určité potíže. Zelenskyj je milý člověk. Uvidíme, předpokládám, že budeme mluvit o Ukrajině.“ Očekává se, že jednání se zaměří na další podporu Kyjevu i ve světle posilování obranných závazků NATO.

Během improvizované tiskové konference Trump také zmínil ruského prezidenta Vladimira Putina: „Mluvil jsem s ním mnohokrát a byl vlastně velmi milý.“ Tato slova znovu vyvolala otázky ohledně Trumpova přístupu k Moskvě, i když v rámci summitu oficiálně podpořil obranný kurz aliance vůči ruské hrozbě.

Německý kancléř: Neděláme to kvůli Trumpovi, ale kvůli Rusku

Německý kancléř Friedrich Merz se k otázce zvýšených výdajů postavil pragmaticky. Zdůraznil, že Evropa čelí nové bezpečnostní realitě a že navýšení rozpočtů není „pro Trumpa“, ale z vlastní vůle: „Děláme to, protože hrozba z Ruska se změnila. NATO musí být lépe připravené a Evropa musí přispět víc.“

Americký ministr obrany Pete Hegseth při večerním jednání se spojenci poděkoval všem 31 zemím za „historické“ rozhodnutí. Přestože měl být mezi prvními řečníky, záměrně se rozhodl promluvit až na závěr – aby podle svých slov reflektoval celou diskusi. Podle britského ministra obrany Johna Healeyho šlo o významné gesto ocenění spojenecké jednoty: „Hegseth řekl jasně, že NATO udělalo obrovský krok kupředu. Teď je na nás, abychom to dotáhli i v praxi.“

Přestože americká administrativa v minulosti signalizovala posun zájmu od evropské bezpečnosti k jiným oblastem, dnešní vystoupení Trumpa a jeho týmů v Haagu ukázalo, že prozatím zůstává NATO pro USA důležitým partnerstvím.