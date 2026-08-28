Trump nařídil změnit název jezera Ontario na Americké jezero. Zvažuje přejmenování Atlantského či Tichého oceánu

Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné nařízení, kterým se název Hořejšího jezera Ontario v rámci Spojených států mění na „Lake America“, tedy Americké jezero. Tento krok přichází v době vyostřující se obchodní války mezi Washingtonem a Ottawou. Trump prohlásil, že změna názvu vstupuje v platnost okamžitě, a naznačil, že by do budoucna se svými administrativními úpravami mohl přistoupit i k přejmenování Atlantského nebo Tichého oceánu.
Americká administrativa se opírá o oprávnění měnit názvy zeměpisných objektů ve své vlastní dokumentaci a na vnitrostátních mapách. Změna se tak projeví především v oficiálních databázích a vládních dokumentech Spojených států. Podobný krok učinil Trump již v minulosti v případě Mexického zálivu. Ostatní státy však k podobným jednostranným krokům přistupovat nemusí, což opět vede k situaci, kdy bude zeměpisný název interpretován odlišně v závislosti na daném regionu a vnitrostátní legislativě.
Podpis nařízení bezprostředně navazuje na kolaps obchodních jednání mezi oběma severoamerickými sousedy. Spojené státy zavedly vysoká cla na vybrané kanadské zboží a Kanada reagovala protiopatřeními v podobě vlastních tarifů na americké produkty. Vztahy obou zemí tak prošly v posledních dnech výrazným ochlazením. Prezident Trump své rozhodnutí zdůvodnil i tím, že vzhledem ke stávající situaci nepředpokládá intenzivní obchodní styky s provincií Ontario.
Kanadští představitelé podle BBC reagovali na americké nařízení ostrým nesouhlasem. Kanadský premiér Mark Carney zdůraznil dlouhou historii původního názvu pocházejícího z domorodého jazyka, který předcházel vzniku obou moderních státních útvarů. Připomněl, že tradice a historická pojmenování nelze měnit jednostranným politickým rozhodnutím ze strany Washingtonu, a potvrdil, že pro Kanadu zůstane jezero navždy známé pod svým původním jménem.
K protestům proti krokům amerického prezidenta se připojili i čelní představitelé kanadských provincií. Premiér provincie Ontario Doug Ford zdůraznil, že vodní plocha bude pro Kanadu i zbytek světa nadále nestornovatelným symbolem. Podobně se vyjádřil i premiér Nového Skotska Tim Houston, který americké rozhodnutí označil za pošetilé gesto. Kanadská strana dává jasně najevo, že na svých mapách ani v oficiální komunikaci žádné změny neprovede.
Dekret ukládá americkým vládním institucím a Radě pro zeměpisné názvy povinnost zapracovat nový název do oficiálních databází během následujících 30 dnů. Ředitel Geologické služby USA potvrdil, že změna byla v elektronických systémech proveditelná okamžitě a v tištěných materiálech k ní dojde v nejbližších dnech. Veškeré federální mapy, smlouvy a úřední dokumenty Spojených států tak budou napříště obsahovat výhradně nový termín.
Americká strana obhajuje své rozhodnutí tvrzením, že nejhlubší části jezera a větší část jeho objemu leží na území Spojených států. Bílý dům označil tuto vodní plochu za klíčové přírodní bohatství a součást národního dědictví. Zástupci americké administrativy zároveň nešetřili kritikou na adresu kanadských vyjednavačů, které v souvislosti s probíhajícími obchodními disputacemi označili za neústupné.
Vnitropolitický rozměr celého sporu podle CNN podtrhuje i skutečnost, že někteří američtí zákonodárci volají po návratu ke stolu a smírném řešení obchodní roztržky. Zavedení vysokých cel má totiž přímý dopad na řadu amerických odvětví a příhraničních regionů. Vyjednávání mezi obchodními zástupci obou zemí jsou však v tuto chvíli pozastavena a další vývoj sporů zůstává otevřený.
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Iránské ministerstvo zpravodajských služeb vydalo novou směrnici, ve které označilo desítky jednotlivců, médií a účtů na sociálních sítích za nepřátelské. Mezi dotčenými subjekty se ocitla také perskojazyčná služba Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda známá pod názvem Radio Farda. Směrnice navíc jmenovitě uvádí redaktorku Fereshteh Ghazi. Jakékoliv poskytování fotografií, videí či jiného digitálního obsahu těmto médiím a novinářům je v Iránu nově trestným činem.
Zdroj: Libor Novák