Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Libor Novák

24. září 2025 9:14

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku“, což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

Trump prohlásil, že Rusko má „velké ekonomické potíže“, a to je ten správný čas pro Ukrajinu, aby jednala. Popsal Rusko jako „papírového tygra“ a poukázal na dlouhé fronty na benzín v zemi. Uvedl, že Spojené státy budou dodávat zbraně NATO, aby s nimi mohlo naložit podle svého uvážení. Zelenskyj Trumpův nový postoj uvítal a označil ho za „velký posun“ ve vztahu k válce.

Trump ve svém projevu na Valném shromáždění OSN také vyzval členské země NATO, aby přestaly nakupovat ropu a plyn z Ruska. Tvrdí, že se tím podílejí na financování války „proti sobě samým“. Vyjádřil se, že pokud Evropa přeruší nákup ruské ropy, Spojené státy uvalí na Rusko silné tarify. Podle něj budou tyto tarify účinné pouze v případě, že se k nim připojí i evropské státy.

Navzdory tomu, že Trump považuje Viktora Orbána za svého spojence, je maďarský premiér i nadále proti přerušení dodávek ruské ropy. Maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó uvedl, že země si nemůže zajistit energetickou bezpečnost bez ruských zdrojů.

Podobný postoj zastává i Slovensko, které se však podle své ministryně hospodářství snaží hledat alternativní řešení. Na rozdíl od Maďarska však Slovensko získalo od Spojených států chápavou odpověď. Evropská unie se však snaží urychlit plán na ukončení dovozu zkapalněného zemního plynu z Ruska do roku 2026, tedy o rok dříve, než bylo plánováno.

Trump také řekl, že by letadla NATO měla sestřelit ruské letouny, pokud by vstoupily do jejich vzdušného prostoru. Nicméně později svá slova upřesnil s tím, že to „záleží na okolnostech“. Tuto poznámku učinil v reakci na nedávné případy narušení vzdušného prostoru Estonska a Polska ruskými letadly. Dříve Spojené státy nechtěly na sestřelování ruských letadel přistoupit, protože se obávaly rozpoutání většího konfliktu.

Tato nekonzistentnost v Trumpových prohlášeních může být součástí jeho snahy otřást mírovými jednáními, která v posledním měsíci stagnovala. Jeho nedávná slova na podporu Ukrajiny se výrazně liší od jeho dřívějších postojů, kdy naznačoval, že by se Ukrajina měla vzdát části svého území, aby válka skončila. 

