Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení

Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho administrativa podrobně „přezkoumává vše“ v souvislosti se sobotní tragickou střelbou v Minneapolisu. Obětí zásahu imigračních agentů se stal sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče Alex Pretti. Incident, který je již druhým smrtelným střetem federálních složek s americkým občanem v posledních týdnech, vyvolal vlnu protestů a prohloubil napětí mezi státem Minnesota a federální vládou.
Trump v rozhovoru pro Wall Street Journal naznačil, že by mohl agenty z města v budoucnu stáhnout, konkrétní časový plán však neuvedl. Zatímco Bílý dům a ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) obhajují střelbu jako sebeobranu, místní úřady a svědci nabízejí zcela jiný obraz. Podle ministryně Kristi Noemové Pretti „ohrožoval“ agenty zbraní, což však policie v Minneapolisu i rodina oběti důrazně popírají s tím, že zbraň byla legálně registrovaná a v momentě výstřelu s ní oběť nemanipulovala.
Samotný prezident vyjádřil nad událostí lítost, zároveň však kritizoval přítomnost ozbrojených osob na protestech. „Nemám rád žádnou střelbu, ale také se mi nelíbí, když někdo jde na protest s velmi výkonnou, plně nabitou zbraní a náhradními zásobníky. To také nevypadá dobře,“ uvedl Trump. Tato rétorika ostře kontrastuje s faktem, že Pretti neměl žádnou kriminální minulost a v Minnesotě je veřejné nošení zbraně s povolením legální.
Situace v Minneapolisu dosáhla bodu zlomu, jak varoval guvernér Tim Walz. Ten ostře odsoudil snahy administrativy vykreslit Prettiho jako „domácího teroristu“. Podle Walze jde o nebezpečné očerňování amerického občana a útok na pravdu. Rodina zesnulého označila vyjádření vlády za „odpudivé lži“ a zdůraznila, že Alex byl slušný člověk, jehož jediným prohřeškem v minulosti bylo pár dopravních pokut.
Kritika na adresu federálních složek (ICE) se začíná ozývat i z řad republikánů. Senátor Bill Cassidy a kongresman James Comer vyzvali k důkladnému vyšetřování a zvažují stažení agentů, aby se předešlo dalším ztrátám na životech. Dokonce i vlivná Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která obvykle stojí na straně Trumpa, vyzvala k nestrannému vyšetření a varovala před démonizací zákonů dbalých občanů, kteří využívají své ústavní právo držet zbraň.
V ulicích Minneapolisu i dalších amerických měst, jako jsou Chicago či New York, pokračují demonstrace. Lidé provolávají hesla proti agentuře ICE a žádají její odchod z města. Do protestů se zapojili lidé všech věkových kategorií, včetně pamětníků, kteří vyjadřují šok nad tím, co se v současné Americe děje. K uklidnění situace vyzvalo v otevřeném dopise také více než 60 ředitelů velkých firem sídlících v Minnesotě, včetně gigantů jako 3M nebo Target.
Policejní šéf v Minneapolisu Brian O'Hara si postěžoval na praktiky federálních agentů, kteří podle něj blokovali místním policistům přístup na místo činu, a to i přes existenci soudního příkazu k prohlídce. Podle něj tato situace vážně poškozuje dlouhodobou spolupráci mezi různými úrovněmi donucovacích orgánů a podkopává důvěru veřejnosti v právní stát.
Demokraté v reakci na události pohrozili, že zablokují klíčový balíček financování vlády, pokud bude obsahovat prostředky pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti. To opět otevírá hrozbu takzvaného shutdownu, tedy ochromení vládních úřadů. Bývalí prezidenti Bill Clinton a Barack Obama se rovněž připojili ke kritice a označili scény z Minneapolisu za něco, co by se v demokratické zemi nikdy nemělo dít.
Trump naopak na své sociální síti Truth Social požaduje, aby demokratičtí guvernéři a starostové přestali „klást odpor“ a začali s jeho administrativou plně spolupracovat při vymáhání práva. Útoky v Minneapolisu zdůvodňuje snahou o deportaci nebezpečných zločinců a potírání podvodů v sociálním systému, které dává do souvislosti s komunitou somálských imigrantů.
Celý spor se nyní soustředí na videozáznamy z incidentu, které mají ukázat, zda Pretti skutečně kladl odpor, nebo zda držel v ruce pouze mobilní telefon, jak tvrdí svědci. Rozpory v informacích o hledaných osobách, které měly být cílem operace, dále oslabují důvěryhodnost federálních orgánů.
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Česko má sice značnou část posledního ryze lednového víkendu ještě před sebou, ale lidé už se mohou zajímat i o to, jak bude za týden. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo panovat relativně teplé zimní počasí.
Zdroj: Jan Hrabě