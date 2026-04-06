Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje

Lucie Podzimková

6. dubna 2026 13:45

Donald Trump Foto: The White House

Už déle než dva týdny se americký prezident Donald Trump snaží vynutit opětovné otevření Hormuzského průlivu. Britská stanice BBC se rozhodla připomenout jeho výroky z posledních dnů a týdnů, kdy šéf Bílého domu několik prodloužil ultimátum pro Írán. 

Trump není mužem svého slova, upozornila britská stanice. BBC připravila časovou osu výroků amerického prezidenta a připomněla, že zničením íránských elektráren v případě, že nebude otevřen Hormuzský průliv, poprvé pohrozil 21. března. Nepřátelům tehdy dával 48 hodin na dohodu. 

Po dvou dnech prodloužil ultimátum o pět dní, konkrétně do 28. března. Obhajoval to slovy, že probíhají dobré a produktivní diplomatické rozhovory. Írán však jednání popřel. Americký prezident následně znovu dal Teheránu další čas, a to do 6. dubna. 

Šéf Bílého domu v nejnovějším varování pohrozil útoky i na klíčovou dopravní infrastrukturu. "Úterý bude v Íránu dnem elektráren a dnem mostů, všechno v jednom. Nic takového tu ještě nebylo," napsal na sociální síti Truth Social. "Otevřete ten zas**ný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Uvidíte," pokračoval. Poté zveřejnil další příspěvek, jehož prostřednictvím připomněl, že ultimátum, které Teheránu dal, potrvá do úterý.

Američany a Izraelce nicméně varoval mluvčí nejvyššího operačního velení íránské armády. "Pokud se budou opakovat útoky na civilní cíle, další fáze naší ofenzivy a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší," uvádí se v prohlášení podle BBC

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu

Prezident Trump

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle

Írán reagoval na nejnovější výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který neváhal použít i sprostá slova. Teherán varoval před mnohem ničivější odvetou, pokud Američané a Izraelci zaútočí na civilní cíle. Trump opakovaně hrozí útokem na energetiku a klíčovou dopravní infrastrukturu. 

Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Po sérii rekordně teplých dní čeká Česko v nadcházejícím týdnu citelné ochlazení a návrat k typickému dubnovému počasí. Pondělí odstartuje s oblačnou oblohou, přičemž v severovýchodní části území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové. Během dne se však oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 11 a 15 °C, na severu Čech bude kolem 10 °C.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.

U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.

OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce

Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.

Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi

Maďarsko se nachází na prahu zásadních parlamentních voleb a v ulicích Budapešti je cítit napětí, které mnozí mladí voliči popisují jako historický okamžik. Po šestnácti letech neotřesitelné vlády Viktora Orbána se formuje nová generace, která vyrostla v systému takzvané „iliberální demokracie“ a nyní touží po radikální změně. Pro dvacetiletého Ákose a jeho vrstevníky nejde jen o politiku, ale o samotnou možnost vybudovat si v rodné zemi budoucnost.

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.

