Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje

Už déle než dva týdny se americký prezident Donald Trump snaží vynutit opětovné otevření Hormuzského průlivu. Britská stanice BBC se rozhodla připomenout jeho výroky z posledních dnů a týdnů, kdy šéf Bílého domu několik prodloužil ultimátum pro Írán.
Trump není mužem svého slova, upozornila britská stanice. BBC připravila časovou osu výroků amerického prezidenta a připomněla, že zničením íránských elektráren v případě, že nebude otevřen Hormuzský průliv, poprvé pohrozil 21. března. Nepřátelům tehdy dával 48 hodin na dohodu.
Po dvou dnech prodloužil ultimátum o pět dní, konkrétně do 28. března. Obhajoval to slovy, že probíhají dobré a produktivní diplomatické rozhovory. Írán však jednání popřel. Americký prezident následně znovu dal Teheránu další čas, a to do 6. dubna.
Šéf Bílého domu v nejnovějším varování pohrozil útoky i na klíčovou dopravní infrastrukturu. "Úterý bude v Íránu dnem elektráren a dnem mostů, všechno v jednom. Nic takového tu ještě nebylo," napsal na sociální síti Truth Social. "Otevřete ten zas**ný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Uvidíte," pokračoval. Poté zveřejnil další příspěvek, jehož prostřednictvím připomněl, že ultimátum, které Teheránu dal, potrvá do úterý.
Američany a Izraelce nicméně varoval mluvčí nejvyššího operačního velení íránské armády. "Pokud se budou opakovat útoky na civilní cíle, další fáze naší ofenzivy a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší," uvádí se v prohlášení podle BBC.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
