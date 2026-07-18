Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou

Libor Novák

18. července 2026 12:13

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Tvrzení o čínském kybernetickém útoku, které prezident Donald Trump přednesl ve svém čtvrtečním televizním projevu, by za normálních okolností znamenalo zásadní narušení vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Prezident prohlásil, že Čína stojí za největším únikem volebních dat v historii, přičemž se odvolal na menšinový názor zpravodajských služeb, podle něhož se asijská velmoc snažila v roce 2020 podkopat jeho volební šance.

Čínská vláda si podle něj přála jeho porážku, protože tvrdě postupoval v oblasti cel a vybudoval nejsilnější armádu na světě. Závažná obvinění sice vyvolala okamžité rozhořčení čínských představitelů, Trump však nenavrhl žádné sankce či odvetná opatření a Bílý dům potvrdil, že přípravy na okázalou státní návštěvu čínského vůdce Si Ťin-pchinga ve Washingtonu pokračují beze změn.

Prezident se místo toho zaměřil na americké zpravodajské důstojníky, které obvinil, že před ním tyto informace během jeho prvního funkčního období tajili. Pověřil čtyři federální úřady vyšetřováním s instrukcí propustit osoby zapojené do údajného utajování a případně proti nim vznést trestní obvinění.

Tento postup ukazuje na Trumpovu snahu neustále se vracet k prohraným volbám z roku 2020, zároveň však potvrzuje, že nemá zájem narušit křehkou rovnováhu ve vztazích se Si Ťin-pchingem. Ještě den po projevu Trump na recepci k mistrovství světa v fotbale v New Yorku nadhodil myšlenku, že by Spojené státy mohly příští šampionát pořádat společně s Pekingem, a odvolal se na šéfa FIFA Gianniho Infantina.

Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo prohlášením, že Trumpova obvinění nemají žádný faktický základ. Mluvčí Lin Ťien zdůraznil, že Čína dodržuje zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a o americké volby nemá zájem. Vyzval Washington, aby přestal s očerňováním a jednal způsobem, který bilaterální vztahy naopak posílí.

Stabilizace vazeb je přitom pro Trumpovu administrativu prioritou po náročném roce plném celních střetů. V květnu absolvoval Trump státní návštěvu v Pekingu, koncem září se má uskutečnit setkání ve Washingtonu a v plánu jsou i další schůzky na summitech APEC v Šen-čenu a G20 v Miami. Trump navíc dosud při žádném osobním jednání se Si Ťin-pchingem čínské hackerské aktivity veřejně nezmínil.

Odkloněné dokumenty, které Trumpova administrativa zveřejnila, sice nepřinesly důkazy o volebních podvodech nebo pozměňování hlasů, potvrdily však rozsah čínských špionážních aktivit. Zprávy popisují sofistikované kampaně zaměřené na vládní i firemní tajemství a snahy monitorovat e-mailové účty zaměstnanců volební kampaně Joea Bidena v roce 2020.

Dokumenty rovněž uvádějí, že čínští aktéři stahovali informace z registru voličů v řadě států, přičemž v některých případech šlo o již veřejně dostupná data. Neexistují žádné záznamy o tom, že by Čína tato získaná data aktivně využila nebo pronikla do systémů takovým způsobem, aby mohla manipulovat s výsledky hlasování.

Zpravodajské služby dlouhodobě varují, že čínské tajné služby shromažďují veškeré dostupné informace o stovkách milionů Američanů, což potvrdily už dřívější masivní úniky z Úřadu pro personální management v roce 2015 nebo z center zdravotní péče.

Už v roce 2024 americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že existují důkazy o čínských pokusech ovlivňovat volby v USA, a to navzdory dřívějšímu slibu čínského prezidenta. Spojené státy v minulosti reagovaly cílenými finančními sankcemi a trestními obviněními státních hackerů. Den poté, co Trump obvinil Peking ze zcizení 220 milionů voličských souborů, však z americké strany žádné podobné kroky nenásledovaly.

včera

Proti Trumpovým obviněním z volební manipulace se bouří Čína i Američané. Blouzní, zní od guvernérů

Související

Více souvisejících

Donald Trump Čína

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Prezident Trump

Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou

Tvrzení o čínském kybernetickém útoku, které prezident Donald Trump přednesl ve svém čtvrtečním televizním projevu, by za normálních okolností znamenalo zásadní narušení vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Prezident prohlásil, že Čína stojí za největším únikem volebních dat v historii, přičemž se odvolal na menšinový názor zpravodajských služeb, podle něhož se asijská velmoc snažila v roce 2020 podkopat jeho volební šance.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Evropská unie

EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit

Evropská komise představila dva zásadní legislativní návrhy, které mají ukázat, zda dokáže splnit své klimatické závazky a zároveň ochránit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Prvním z nich je plán na podporu energetické transformace a elektrifikace, druhým pak rozsáhlá reforma systému obchodování s emisními povolenkami (ETS). 

před 3 hodinami

před 5 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Americká armáda provedla sedmý nepřetržitý útok na Írán

Americké vojsko v noci na sobotu provedlo v pořadí již sedmý nepřetržitý útok na íránské území. Podle vyjádření Centrálního velení USA začaly údery v sedm hodin večer greenwichského času. Cílem této operace bylo pokračovat v oslabování vojenského potenciálu Íránu. Média v zemi potvrdila exploze a nálety ve městech Ahváz, Sirik a Jazd.

včera

včera

Dálnice, ilustrační fotografie.

Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona

Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi podpořila v prvním čtení novelu zákona o pozemních komunikacích. Klíčovou změnou je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. Návrh nyní poputuje k projednání do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Účinnost novely se předpokládá od 1. ledna, připomnělo ministerstvo dopravy.

včera

včera

Lindsey Olin Graham je americký politik za Republikánskou stranu.

Republikánský senátor Graham zemřel kvůli problému s aortou

Američané už tuší, co zapříčinilo víkendové náhlé úmrtí republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z velkých spojenců prezidenta Donalda Trumpa. Grahama v Senátu nahradí jeho sestra, která byla do funkce jmenována, aniž by proběhly volby. 

včera

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

CIA: Průměrná délka života ruského rekruta na bojišti je 30 minut. Vojáky decimují ukrajinské drony s AI

Průměrná délka života ruského rekruta po příchodu na ukrajinské bojiště se v současnosti pohybuje mezi pouhými dvaceti a třiceti minutami. Na summitu o obraně a inovacích v Pensylvánii to prohlásil ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Šéf americké rozvědky potvrdil, že tyto zpravodajské odhady jsou v souladu s veřejně dostupnými informacemi z bojové linie. Hlavním faktorem stojícím za takto vysokou úmrtností jsou ukrajinské drony poháněné umělou inteligencí, které Ratcliffe popsal jako specializované, nízkonákladové stroje na zabíjení ruských vojáků.

včera

Benjamin Netanjahu

Izraelský parlament schválil své rozpuštění. Politici křičeli na Netanjahua, ze sálu musel odejít

Izraelský parlament se po schválení série vysoce kontroverzních zákonů oficiálně rozpustil, čímž zemi definitivně nasměroval k parlamentním volbám vypsaným na sedmadvacátého října. Samotný závěr zasedání provázely bouřlivé scény, během nichž desítky opozičních zákonodárců křičely na premiéra Benjamina Netanjahua slova o hanbě a vyzývaly ho k odchodu. Atmosféra v sále byla natolik napjatá, že předseda vlády nakonec jednací síň před jedním z klíčových hlasování opustil. Koalice vedená stranou Likud si však i bez jeho přítomnosti dokázala většinu pojistit a legislativní smršť úspěšně dokončit.

včera

včera

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Proti Trumpovým obviněním z volební manipulace se bouří Čína i Američané. Blouzní, zní od guvernérů

Čína ostře reagovala na obvinění amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ji ve svém čtvrtečním večerním projevu osočil z provedení největšího zneužití volebních dat v historii. Prezident prohlásil, že Peking získal 220 milionů citlivých spisů o amerických voličích a že se na základě neoficiálních zpravodajských informací snažil masově vyrábět nelegální hlasovací lístky. Čínské ministerstvo zahraničí tato tvrzení okamžitě odmítlo s tím, že nemají žádný faktický základ, a zopakovalo, že země striktně dodržuje zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států.

včera

Mečiar, Vladimír

Havel mi nabídl místo premiéra, pokud odstavím Klause, tvrdí Mečiar

Bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar a někdejší český prezident a předseda vlády Václav Klaus se v rozhovoru pro agenturu SITA vrátili k rozdělení Československa. Podle Mečiara nebylo rozpadu společného státu možné zabránit, neboť debaty o fungování federace se bezvýsledně vlekly již od roku 1990. V době jejich nástupu k moci byla federace v podstatě rozložená a tehdejší politické elity na narovnání vzájemných vztahů rezignovaly. Rozhodování o dalším osudu země tak zůstalo na bedrech nových reprezentací, které musely narůstající krizi rázně vyřešit.

včera

včera

Barrandovský most

U Barrandovského mostu se zřítila betonová plastika

Policisté se od dnešního rána zabývají incidentem v bezprostředním okolí Barrandovského mostu v Praze. Částečně se tam totiž zřítila betonová plastika. Událost se obešla bez zranění, ačkoliv sutiny spadly na vozovku a přilehlou cyklostezku. 

včera

Proč Trump označuje volební systém za katastrofální? Nesmířil se s prohrou a chystá se na další drtivou porážku

Americký prezident Donald Trump ve svém televizním projevu prohlásil, že jeho záměrem není oslabit důvěru ve volební proces, vzápětí však udělal vše pro to, aby Američany přesvědčil, že hlasování v zemi je zmanipulované. Během svého sedmadvacetiminutového vystoupení přirovnal Spojené státy k zemím třetího světa a volební systém označil za katastrofálně zranitelný. Podle kritiků a demokratických představitelů však tato rétorika neslouží k nápravě systému, ale k přípravě argumentů před nadcházejícími kongresovými volbami, v nichž republikánům hrozí ztráta většiny.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy