Trump ohlásil zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy natočené mimo USA

Prezident USA Donald Trump ohlásil zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy, které budou natočeny mimo území Spojených států. Tuto informaci zveřejnil v pondělí na sociální síti Truth Social. Prezident nicméně neupřesnil, kdy ani jakým způsobem by mohl být tento celní poplatek skutečně zaveden do praxe.
Pokud by Donald Trump svou hrozbu splnil, jednalo by se o historicky první případ, kdy by uvalil clo v podstatě na služby, nikoliv na zboží. O hrozbě stoprocentním clem na zahraniční produkce mluvil již v květnu. Tehdy argumentoval, že ostatní země lákají filmaře daňovými pobídkami, což má poškozovat americký filmový průmysl.
Ve svém pondělním prohlášení konkrétně zmínil Kalifornii a uvedl, že tento stát byl zasažen "obzvláště tvrdě". Přitom je však třeba dodat, že i samotná Kalifornie, stejně jako mnoho dalších amerických měst, zavedla nebo navrhla četné daňové pobídky pro filmaře.
Hollywoodská scéna byla naprosto zaskočena, když Trump s prvním náznakem cla přišel v květnu. Jeden z odborníků z oboru tehdy pro CNN uvedl, že ačkoliv je hrozba "šokující a znamenala by prakticky úplné zastavení produkce", prezident prý k takovému kroku nemá pravomoc a jeho prosazení by bylo příliš komplikované.
Ačkoliv američtí herci a režiséři obvykle dávají přednost práci blízko domova, realita je taková, že pro hollywoodská studia je výhodnější zaplatit celému štábu letenky i hotely. Jay Sures, místopředseda United Talent Agency, vysvětlil v květnu pro CNN, že náklady na práci, nedostatek slev a možnost produkovat filmy v zahraničí jsou zkrátka mnohem levnější.
Po Trumpově pondělním příspěvku klesly akcie společnosti Netflix o jedno procento. Naopak hodnota akcií některých dalších filmových firem, jako jsou AMC a The Walt Disney Company, po otevření trhu stoupla.
Prodej vstupenek do kin ve Spojených státech dlouhodobě klesá a počet filmů, které se dostávají do distribuce, se od pandemie snížil. Diváci navíc stále více přesouvají své zvyklosti ke streamovacím platformám.
Nejvyšší tržby z amerických kin dosáhly vrcholu v roce 2018, kdy se vyšplhaly těsně pod hranici 12 miliard dolarů. Poté v roce 2020 prudce klesly na pouhé dvě miliardy dolarů kvůli uzavření mnoha kin během pandemie covid-19. I přes částečné oživení kin se celkový počet uvedených titulů pohybuje zhruba na polovině úrovně roku 2019. Celkové domácí tržby se od té doby nikdy nepřehouply přes 9 miliard dolarů.
Kromě filmů se rýsuje i řada dalších cel, které Trumpova administrativa připravuje. Od středy mají být uvalena například stoprocentní cla na značkové léky s určitými výjimkami. Dále pak padesátiprocentní cla na kuchyňské skříňky a koupelnové umyvadlové skříňky, pětadvacetiprocentní clo na těžké nákladní vozy a třicetiprocentní clo na čalouněný nábytek. V dalším samostatném pondělním příspěvku Trump oznámil, že hodlá uvalit "podstatné" clo na veškerý nábytek dovážený do Spojených států.
Seznam talentů, které opouštějí Spojené státy, aby pracovaly v Číně, je skutečně působivý a stále se rozrůstá. Zahrnuje osoby jako jaderný fyzik z Princetonu, strojní inženýr s praxí z NASA, neurobiolog z amerického Národního institutu zdraví, uznávaní matematici a přes půl tuctu odborníků na umělou inteligenci. Jedná se podle CNN o projev takzvaného „obráceného odlivu mozků“, který vyvolává pochybnosti o dlouhodobé schopnosti USA udržet si špičkové zahraniční vědce.
Zdroj: Libor Novák