Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma

Americký prezident Donald Trump ostře zkritizoval vystoupení předních demokratických politiků na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Hillary Clintonovou, která jej v rozhovoru pro BBC obvinila z „krytí“ faktů v kauze Jeffreyho Epsteina, označil za špatnou reprezentantku země, která v Mnichově pouze ventilovala svůj vztek a „posedlost Trumpem“. Prezidentovi neunikli ani kalifornský guvernér Gavin Newsom a kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, kterým vyčetl, že by o Spojených státech neměli mluvit špatně na cizí půdě.
Na své sociální síti Truth Social Trump uvedl, že se tito politici v Německu pouze zesměšnili. Zatímco svého ministra zahraničí Marca Rubia za jeho působení v Mnichově pochválil, Newsoma a Ocasio-Cortezovou označil za ostudu národa. Podle Trumpa je nepřípustné, aby američtí zástupci kritizovali vlastní zemi v zahraničí, a to v době, kdy jsou Spojené státy pod jeho vedením velmi úspěšné.
Hlavním tématem útoku Hillary Clintonové byla kauza zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Bývalá ministryně zahraničí v Berlíně uvedla, že Trumpova administrativa záměrně zdržuje zveřejnění klíčových spisů. Ačkoliv ministerstvo spravedlnosti nedávno uvolnilo přes tři miliony dokumentů, Clintonová tvrdí, že proces probíhá příliš pomalu. V archivech se přitom často objevuje jméno jejího manžela, exprezidenta Billa Clintona, ačkoliv dosud nebyly předloženy důkazy o jakékoli jeho kriminální aktivitě.
Manželé Clintonovi byli předvoláni k výpovědi před sněmovní výbor pro dohled, která má proběhnout za zavřenými dveřmi. Hillary Clintonová však v rozhovoru zdůraznila, že by preferovala veřejné slyšení. Prohlásila, že ona i její manžel nemají co skrývat, a vyzvala k úplnému odtajnění všech souvisejících souborů, aby bylo zajištěno spravedlivé zacházení se všemi zúčastněnými stranami.
Kromě slovních přestřelek s demokraty Trump z paluby Air Force One opětovně tlačil na Ukrajinu, aby co nejrychleji zasedla k jednacímu stolu s Ruskem. Před úterním zahájením rozhovorů v Ženevě, které zprostředkovaly USA, prezident varoval, že Kyjev by měl jednat rychle. Trump se netají ambicí ukončit konflikt započatý ruskou invazí v únoru 2022, ačkoliv předchozí diplomatické pokusy v Abú Dhabí zatím nepřinesly žádný hmatatelný průlom.
Prezidentův hněv se snesl také na novou ekologickou dohodu mezi britskou vládou a Kalifornií. Guvernéra Gavina Newsoma, kterého častuje přezdívkou „Newscum“, označil za naprostého břídila. Podle Trumpa má Velká Británie dost vlastních problémů a neměla by se zaplétat s někým, pod jehož vedením Kalifornie údajně upadá a jejíž environmentální politika je podle něj katastrofální.
V Evropě mezitím americký ministr zahraničí Marco Rubio v Budapešti stvrdil blízké spojenectví s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Rubio prohlásil, že Donald Trump je hluboce oddán Orbánovu úspěchu, který považuje za klíčový pro národní zájmy USA. Tato podpora kontrastuje s kritickými hlasy některých amerických politiků v Mnichově, kteří Trumpovu politiku tarifů a nepředvídatelnosti otevřeně zpochybňovali.
Na domácí frontě však Trump čelí nepříjemné situaci kolem jednoho ze svých klíčových podporovatelů z Wall Street. Miliardář John Paulson totiž plánuje přesunout svou výrobní halu z Ohia do Číny. Zaměstnanci závodu, kteří tak přijdou o práci, to označili za „facku do tváře“, zejména proto, že Paulson dříve hlasitě obhajoval domácí výrobu. Tento krok vyvolal silný odpor a zaměstnanci se nyní snaží přesunu továrny zabránit.
Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
