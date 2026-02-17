Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma

17. února 2026 13:36

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Americký prezident Donald Trump ostře zkritizoval vystoupení předních demokratických politiků na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Hillary Clintonovou, která jej v rozhovoru pro BBC obvinila z „krytí“ faktů v kauze Jeffreyho Epsteina, označil za špatnou reprezentantku země, která v Mnichově pouze ventilovala svůj vztek a „posedlost Trumpem“. Prezidentovi neunikli ani kalifornský guvernér Gavin Newsom a kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, kterým vyčetl, že by o Spojených státech neměli mluvit špatně na cizí půdě.

Na své sociální síti Truth Social Trump uvedl, že se tito politici v Německu pouze zesměšnili. Zatímco svého ministra zahraničí Marca Rubia za jeho působení v Mnichově pochválil, Newsoma a Ocasio-Cortezovou označil za ostudu národa. Podle Trumpa je nepřípustné, aby američtí zástupci kritizovali vlastní zemi v zahraničí, a to v době, kdy jsou Spojené státy pod jeho vedením velmi úspěšné.

Hlavním tématem útoku Hillary Clintonové byla kauza zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Bývalá ministryně zahraničí v Berlíně uvedla, že Trumpova administrativa záměrně zdržuje zveřejnění klíčových spisů. Ačkoliv ministerstvo spravedlnosti nedávno uvolnilo přes tři miliony dokumentů, Clintonová tvrdí, že proces probíhá příliš pomalu. V archivech se přitom často objevuje jméno jejího manžela, exprezidenta Billa Clintona, ačkoliv dosud nebyly předloženy důkazy o jakékoli jeho kriminální aktivitě.

Manželé Clintonovi byli předvoláni k výpovědi před sněmovní výbor pro dohled, která má proběhnout za zavřenými dveřmi. Hillary Clintonová však v rozhovoru zdůraznila, že by preferovala veřejné slyšení. Prohlásila, že ona i její manžel nemají co skrývat, a vyzvala k úplnému odtajnění všech souvisejících souborů, aby bylo zajištěno spravedlivé zacházení se všemi zúčastněnými stranami.

Kromě slovních přestřelek s demokraty Trump z paluby Air Force One opětovně tlačil na Ukrajinu, aby co nejrychleji zasedla k jednacímu stolu s Ruskem. Před úterním zahájením rozhovorů v Ženevě, které zprostředkovaly USA, prezident varoval, že Kyjev by měl jednat rychle. Trump se netají ambicí ukončit konflikt započatý ruskou invazí v únoru 2022, ačkoliv předchozí diplomatické pokusy v Abú Dhabí zatím nepřinesly žádný hmatatelný průlom.

Prezidentův hněv se snesl také na novou ekologickou dohodu mezi britskou vládou a Kalifornií. Guvernéra Gavina Newsoma, kterého častuje přezdívkou „Newscum“, označil za naprostého břídila. Podle Trumpa má Velká Británie dost vlastních problémů a neměla by se zaplétat s někým, pod jehož vedením Kalifornie údajně upadá a jejíž environmentální politika je podle něj katastrofální.

V Evropě mezitím americký ministr zahraničí Marco Rubio v Budapešti stvrdil blízké spojenectví s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Rubio prohlásil, že Donald Trump je hluboce oddán Orbánovu úspěchu, který považuje za klíčový pro národní zájmy USA. Tato podpora kontrastuje s kritickými hlasy některých amerických politiků v Mnichově, kteří Trumpovu politiku tarifů a nepředvídatelnosti otevřeně zpochybňovali.

Na domácí frontě však Trump čelí nepříjemné situaci kolem jednoho ze svých klíčových podporovatelů z Wall Street. Miliardář John Paulson totiž plánuje přesunout svou výrobní halu z Ohia do Číny. Zaměstnanci závodu, kteří tak přijdou o práci, to označili za „facku do tváře“, zejména proto, že Paulson dříve hlasitě obhajoval domácí výrobu. Tento krok vyvolal silný odpor a zaměstnanci se nyní snaží přesunu továrny zabránit.

před 4 hodinami

CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán

Hillary Clintonová

Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů

Hillary Clintonová v rozhovoru pro BBC v Berlíně obvinila administrativu prezidenta Donalda Trumpa ze snahy o utajování dokumentů souvisejících s případem zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle bývalé americké ministryně zahraničí Bílý dům záměrně zpomaluje zveřejňování těchto souborů a vyzvala k jejich okamžitému odtajnění. Administrativa tato obvinění odmítla s tím, že pro oběti udělala více než demokraté.
Ilustrační foto

Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě pojal své oznámení o rozsáhlém zrušení federální klimatické politiky jako politický triumf nad „radikální“ ekologickou agendou Demokratické strany. Tento krok, který patří k nejvýznamnějším v jeho druhém funkčním období, zrušil vědecké zjištění z roku 2009 z dob Baracka Obamy. To po dobu téměř sedmnácti let sloužilo jako právní základ pro snižování emisí z automobilů a elektráren s odůvodněním, že znečištění poškozuje veřejné zdraví.

Extrémní počasí změní život v celé Evropě. Připravte se na katastrofální nárůst teplot, vzkazují vědečtí poradci EU

Evropská unie musí začít připravovat konkrétní plány na život na kontinentu, který bude do konce století o 4 stupně Celsia teplejší. V úterý to ve své zásadní zprávě uvedli vědečtí poradci bloku z Evropského vědeckého poradního sboru pro změnu klimatu (ESABCC). Podle nich je nutné přijmout fakt, že svět směřuje ke katastrofálnímu nárůstu teploty, který výrazně překročí cíle Pařížské dohody a masivně naruší život všech Evropanů, uvedl server Politico.

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Zabetonování Elysejského paláce: Macron chce rok před volbami ochránit Francii před výhrou Le Penové

Francouzský prezident Emmanuel Macron se podle informací z diplomatických i vládních kruhů snaží v posledním roce svého mandátu preventivně zajistit klíčové státní instituce. Cílem této strategie je ochránit zemi před případným šokem po prezidentských volbách v roce 2027, v nichž je podle aktuálních průzkumů favoritem krajně pravicové Národní sdružení (RN). Macron proto urychluje jmenování svých věrných spojenců do významných postů, aby omezil manévrovací prostor pro případnou administrativu Marine Le Penové nebo Jordana Bardelly.

Andrij Sybiha

Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha ostře zkritizoval poslední vlnu ruských útoků, které podle něj jasně demonstrují, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Prohlášení přišlo v době, kdy v Ženevě pod záštitou administrativy Donalda Trumpa začínají klíčová třístranná jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Sybiha varoval, že Moskva bere diplomacii vážně pouze tehdy, když je podpořena silou, a vyzval k přijetí nového balíčku sankcí k nadcházejícímu čtvrtému výročí invaze.

Evropská unie

EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA

Vysoký představitel Evropské komise Prabhat Agarwal vyzval evropské regulátory a neziskové organizace, aby se nenechali zastrašit rostoucím tlakem ze strany Spojených států. Ve svém projevu na univerzitě v Amsterdamu reagoval na eskalující spor mezi Bruselem a Washingtonem ohledně Aktu o digitálních službách (DSA). Agarwal zdůraznil, že Komise plně stojí za svými týmy i občanskou společností, které čelí útokům kvůli vymáhání těchto pravidel.

Aleš Juchelka na zasedání nové vlády

Strop odchodu do důchodu, vyšší penze. Juchelka chce za stovky miliard splnit Babišův předvolební slib

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se pokouší o rychlé prosazení zásadních změn v penzijním systému, které patří k hlavním předvolebním slibům hnutí ANO. Jeho návrh počítá především se zastropováním důchodového věku na hranici 65 let a zavedením štědřejších pravidel pro valorizaci penzí. Tyto kroky by měly zvýšit příjmy seniorů již v průběhu letošního roku, konkrétně od 1. září.

USS Abraham Lincoln

CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán

Před zahájením zásadních diplomatických rozhovorů v Ženevě posilují Spojené státy svou vojenskou přítomnost na Blízkém východě. Přesuny leteckých a námořních sil mají podle zdrojů CNN blízkých situaci za cíl nejen zastrašit Teherán, ale také připravit půdu pro případné údery uvnitř země, pokud by jednání o íránském jaderném programu selhala. Do regionu se přesouvají stíhačky i tankery z britských základen a desítky nákladních letadel přepravily vybavení do Jordánska, Bahrajnu a Saúdské Arábie.

Počasí

Počasí na přelomu zimy a jara. Bude se oteplovat

Z meteorologické zimy zbývají poslední dva týdny, takže meteorologové už začínají tušit, jak bude vypadat začátek jara. Odpověď nabídli v pravidelném měsíčním výhledu, který v pondělí zveřejnili na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Medvědi, ilustrační fotografie.

První letošní útok. Medvědice na Slovensku napadla muže

Slovensko eviduje první útok medvěda na člověka v letošním roce. K události došlo o víkendu nedaleko Ružomberoku. Šelma nepřežila, jeden z napadené dvojice mužů ji v sebeobraně zastřelil. Druhý člověk utrpěl zranění a skončil v nemocnici. O případu informovala TV JOJ. 

Policie ČR

Policie vyšetřuje vraždu na ubytovně v Žamberku

Valentýnské napadení na ubytovně v Žamberku v Pardubickém kraji skončilo vraždou. Do konfliktu se dostala dvojice mužů, starší z nich zemřel. Mladšího zadržela policie, v tuto chvíli mu hrozí až 18 let za mřížemi.

Ilustrační fotografie.

Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková

Devátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo opět přinesl výživnou porci výsledků a příběhů s nimi spojených. Nejvýraznějším českým výsledkem nedělního dne je jistě senzační sedmé místo mužské štafety běžců na lyžích ve složení Tuž, Novák, Bauer, Ophoff, kteří zajeli nejlepší umístění na olympiádě od bronzové štafety ve Vancouveru 2010. Hlavní hvězdou závodu byl pochopitelně Nor Johannes Klaebo, který s pomocí kolegů získal své již deváté zlato ze zimní olympiády, čímž se tak stal nejúspěšnějším sportovcem v počtu získaných zlat v historii zimních olympijských her. Druhým nejvýraznějším českým výsledkem dne bylo 27. místo skokanky na lyžích Anežky Indráčkové, které se sice povedlo postoupit do druhého kola, v něm ale už tak dobrý skok jako v prvním kole nezaznamenala. Další Češi se - bohužel neúspěšně - představili v paralelní jízdě v boulích a ve slopestylu. První výhry se ani v neděli nedočkali čeští curleři a až 26. místo zajela v závodě na 500 metrů Nikola Zdráhalová. Za zmínku pak jistě stojí i zisk druhého zlata v podání alpské lyžařky Federicy Brignoneové.

Ilustrační fotografie.

Zemřel respektovaný hudebník Pavel Klikar

Českou hudební obec zasáhla o uplynulém únorovém víkendu smutná zpráva. Ve věku 72 let zemřel Pavel Klikar, zakladatel Originálního pražského synkopického orchestru či souboru Musica Antiqua Praha. 

Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií

Jednání mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o vytvoření společného evropského jaderného odstrašení jsou zatím v rané fázi. Podle mluvčího německé vlády, jehož citovala agentura Reuters, není cílem těchto rozhovorů oslabení role Spojených států v evropské obraně.

