Americký prezident Donald Trump kvůli válce na Blízkém východě odkládal jednání s jedním z největších hráčů světové politiky. Nyní oznámil, že očekávaná schůzka má nový termín. Čínu navštíví v polovině května.
"Moje setkání s vysoce respektovaným čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, které bylo původně odloženo kvůli naší vojenské operaci v Íránu, bylo přeplánováno a proběhne 14. a 15. května v Pekingu," oznámil Trump na sociální síti Truth Social.
Šéf Bílého domu zmínil, že s první dámou Melanií přivítá nejvyššího představitele Číny v dalším průběhu letošního roku ve Washingtonu. "Naši představitelé dokončují přípravy na tyto historické návštěvy. Moc se těším, že strávím čas s prezidentem Si během monumentální události," dodal.
Trump měl původně Čínu navštívit v dubnu. Loni se oba politici setkali v Jižní Koreji. Podle Trumpa od té doby došlo ke značnému pokroku na obou stranách, co se týká dodržování vzájemných dohod.
Americký prezident označil loňský mítink s čínským protějškem za skvělý pro obě země. "Tohle setkání povede k trvalému míru a úspěchu. Bůh žehnej Číně a Spojeným státům americkým," napsal po jednání v Jižní Koreji.
Výsledkem střetnutí obou politiků mezi čtyřma očima byla dohoda mezi Washingtonem a Pekingem o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných nerostů. Šlo o významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.
Trump oznámil, kdy pojede do Číny. Návštěvu odložil kvůli válce s Íránem
před 2 hodinami
