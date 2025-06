Trump přirovnal útok USA na Írán k jadernému bombardování Japonska

„Investovali biliony dolarů do snahy to zvládnout, a přitom to nedotáhli. A my s nimi teď vlastně vycházíme velmi dobře,“ prohlásil Trump. Poté dodal:

„Ale kdyby se ten zásah nepovedl? Ten úder ukončil válku. Ten zásah ji ukončil. Nechci tu mluvit o Hirošimě nebo Nagasaki, ale bylo to v podstatě totéž – právě to ukončilo ten konflikt. Kdybychom ten cíl nezlikvidovali, bojovalo by se ještě dnes.“

Trump tak naznačil, že útok měl zásadní dopad na ukončení napětí s Íránem, i když oficiální informace o rozsahu a následcích tohoto zásahu zůstávají omezené. Americké letecké útoky na tři íránská jaderná zařízení podle předběžného hodnocení americké vojenské rozvědky jadernou infrastrukturu Íránu jen částečně poškodily a pravděpodobně ji zbrzdily pouze o několik měsíců. Vyplývá to z informací, které CNN poskytlo sedm obeznámených zdrojů.

Zpráva byla vypracována Agenturou obranné zpravodajství (DIA) na základě analýzy škod po amerických útocích, které provedlo Centrální velitelství USA. Zatímco prezident Trump a ministr obrany Pete Hegseth mluví o „úplném zničení“ íránského programu, předběžné hodnocení tomu neodpovídá.

Podle dvou informovaných zdrojů útoky nezničily zásoby obohaceného uranu a většina centrifug zůstala nepoškozena. Jeden ze zdrojů uvedl, že Íránci možná stihli obohacený uran předem z některých zařízení přesunout.

„Zpráva DIA naznačuje, že USA íránský jaderný program zdržely maximálně o pár měsíců,“ řekl jeden ze zdrojů.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt zprávu zpochybnila a nazvala ji „naprosto chybnou“ a označila její únik za útok na prezidenta Trumpa. Trump sám reagoval na síti Truth Social s tím, že šlo o „jeden z nejúspěšnějších vojenských úderů v dějinách“ a že íránská jaderná zařízení byla „zcela zničena“.

Americká armáda tvrdí, že operace proběhla podle plánu. Přesto je podle předsedy Sboru náčelníků štábů Dana Cainea zatím příliš brzy na konečné závěry o rozsahu škod.

Izrael, který sám útočil na íránská jaderná zařízení ještě před americkou operací, měl podle zpráv požádat USA o využití 30tisícilibrových bomb k likvidaci hluboko uložených cílů. Americké bombardéry B-2 shodily přes tucet těchto bomb na zařízení Fordo a Natanz, ale podle zpravodajců to nestačilo k jejich úplnému zničení.

Zásadní škody se týkaly hlavně nadzemní infrastruktury – například elektrických rozvodů nebo zařízení na přeměnu uranu na kov vhodný pro jaderné zbraně. Jádro programů však zůstalo víceméně nedotčeno.

Izraelští zpravodajci dospěli k podobnému závěru – útoky sice poškodily zařízení, ale Íránský program to zpomalí maximálně o dva roky, a to jen za předpokladu, že Írán bude moci obnovu nerušeně provést. Izrael ale už dříve tvrdil, že íránský program je oslaben právě o tuto dobu.

Jeffrey Lewis, odborník na zbraně z Middlebury Institute, který analyzoval satelitní snímky, CNN řekl, že útoky nezničily klíčová podzemní zařízení jako Fordo, Natanz nebo komplex Parchin u Teheránu.

„Tato zařízení nadále tvoří základnu, z níž by Írán mohl jaderný program rychle obnovit,“ uvedl.

Trump a ministr obrany Hegseth i nadále trvají na tom, že zásah byl zničující. Hegseth dokonce tvrdil, že „všechny bomby zasáhly přesně cíl“ a že „íránská schopnost vyrobit jaderné zbraně je teď zasypaná pod horou trosek“.

Trump dnes důrazně odmítl tvrzení, že by nedávné americké letecké útoky na íránská jaderná zařízení měly jen omezený účinek. Při rozhovoru s novináři na palubě Air Force One prohlásil, že všechny tři cíle byly „perfektně zasaženy“ a „zničené“. Kritiku z amerických médií označil za neúctu k těm, kteří se na operaci podíleli.

Na sociálních sítích už dříve obvinil média z toho, že se snaží „zlehčovat jeden z nejúspěšnějších vojenských útoků v dějinách“.

Na únik utajovaných informací reagoval i prezidentův zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff, který v rozhovoru pro Fox News označil úniky za „zrádné“. Podle něj by se měly důkladně vyšetřit a pachatelé pohnat k odpovědnosti.