Trump: Putin se naprosto zbláznil

Trump při rozhovoru s novináři v New Jersey uvedl: „Znám ho dlouho, vždy jsme spolu vycházeli, ale teď posílá rakety na města a zabíjí lidi – a to se mi vůbec nelíbí.“ Následně na své sociální síti Truth Social napsal: „Putin se naprosto zbláznil.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky mezitím kritizoval Washington za „ticho“ ohledně útoků, které podle něj dodává Putinovi odvahu k dalším agresím. Znovu vyzval Spojené státy i jejich spojence k silnému nátlaku a přísnějším sankcím vůči Moskvě. „Každá váhavost Západu prodlužuje válku a cenu za ni,“ uvedl Zelensky.

Ruské rakety a bezpilotní letouny znovu zasáhly řadu oblastí Ukrajiny i v pondělí ráno. V Charkově byli podle starosty Ihora Těrechova zraněni tři lidé, mezi nimi i dítě. Dva zraněné hlásí také Záporožská oblast. Naopak v samotném Rusku byly podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina zničeny dva ukrajinské drony směřující na hlavní město – bez obětí na životech.

Donald Trump novinářům také prozradil, že s Putinem nedávno mluvil telefonicky po dobu dvou hodin o návrhu USA na příměří. Podle něj šlo o „velmi dobrou“ konverzaci a očekává, že obě strany – Rusko i Ukrajina – „okamžitě zahájí“ mírová jednání. Kyjev již údajně souhlasil s třicetidenním příměřím. Moskva zatím reagovala pouze slibem vypracování „memoranda“ o „možném budoucím míru“, což Ukrajina a její evropští partneři označují za snahu o oddalování skutečných jednání.

První osobní jednání mezi Ukrajinou a Ruskem od roku 2022 se uskutečnilo 16. května v Istanbulu. Výsledky byly však skromné – kromě výměny válečných zajatců nebyl dosažen žádný konkrétní pokrok.

Trump kromě kritiky Putina ostře reagoval i na vyjádření prezidenta Zelenského. „Nedělá své zemi žádnou službu tím, jak mluví. Všechno, co vypustí z úst, způsobuje problémy. Nelíbí se mi to a mělo by to přestat,“ uvedl americký prezident na adresu ukrajinského lídra.

Zatímco Evropa připravuje další sankce, Spojené státy podle Trumpa buď dotáhnou mírová jednání do konce, nebo z nich zcela „odejdou“. Na otázku, zda zvažuje nové sankce proti Rusku, prezident odpověděl: „Absolutně.“ Přesto však dosud neimplementoval žádné nové sankce, ačkoliv je v minulosti opakovaně sliboval.

Rusko stále kontroluje přibližně pětinu ukrajinského území, včetně anektovaného Krymu. Válka se tak i po více než třech letech dál vyvíjí do nejasného a krvavého konfliktu, ve kterém se diplomatické iniciativy zatím jen obtížně prosazují.