Trump se dnes osobně setká se Zelenským

Zelenskyj do poslední chvíle zvažoval, zda má vůbec smysl summit navštívit. Bez jistoty přímého jednání s Trumpem hrozilo, že by jeho účast mohla být jen symbolická. V úterý prezident USA při cestě do Haagu na palubě Air Force One novinářům pouze naznačil, že se se Zelenským „pravděpodobně“ sejde – bez konečného potvrzení.

Oba prezidenti se přitom měli setkat už začátkem června na summitu G7 v Kanadě. Zelenskyj tehdy urazil přes 8 000 kilometrů, jenže Trump z jednání předčasně odjel kvůli eskalaci napětí na Blízkém východě. Tento krok vyvolal v ukrajinské delegaci zklamání a narušil důležité diplomatické úsilí.

Trumpovo nečekané rozhodnutí zároveň zmařilo plán, podle kterého měly Spojené státy zatlačit na ruského prezidenta Vladimira Putina s cílem otevřít cestu k příměří. Prezident USA navíc zablokoval společné prohlášení G7 k situaci na Ukrajině s tím, že je příliš protiruské. Výsledkem bude pouze samostatné vyjádření kanadského premiéra Marka Carneyho.

Zelenskyj přiletěl do Kanady s ambiciózními cíli: chtěl získat americkou podporu pro nákup zbraní a obranných systémů v hodnotě až 50 miliard dolarů a zároveň vyvrátit Trumpovu kritiku, že americká pomoc Ukrajině je přehnaně drahá. Usiloval také o snížení cenového stropu na ruskou ropu, aby omezil finanční příjmy Kremlu.

Místo setkání s Trumpem ale musel jednat jen s ostatními představiteli G7, zatímco doma na Ukrajině mezitím probíhal další rozsáhlý ruský útok, který si podle dostupných informací vyžádal nejméně 16 mrtvých v Kyjevě.

Podle Financial Times Trump summit opustil částečně i kvůli svému napjatému vztahu se Zelenským a kvůli sporům s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který ostře kritizoval Trumpovy ambice v oblasti energetiky a jeho přístup k mezinárodní spolupráci.