Trump se dnes sejde se Zelenským

Americký prezident Donald Trump se dnes v Davosu setká s Volodymyrem Zelenským. Schůzka by měla proběhnout ve 13:00, uvedl server The Guardian. Původně Trump hovořil o tom, že se s ukrajinským prezidentem sejde už včera, ten ale do Davosu nedorazil.
Zmatek ohledně setkání nastal v momentě, kdy ukrajinská strana potvrdila, že Zelenskyj se kvůli kritickému stavu energetiky po ruských náletech nachází v Kyjevě. Trump ale včera na Světovém ekonomickém fóru v Davosu tvrdil, že Zelenskyj se nachází přímo v sále a setkají se ještě dnes.
Bílý dům musel později prezidentova slova korigovat a oznámil, že schůzka se nakonec odehraje až o den později, ve čtvrtek, tedy dnes. Přesto stále nebylo jasné, jestli bude místem setkání právě Davos nebo jiné město.
Přestože Kyjev původně účast v Davosu zvažoval pouze v případě podpisu klíčových smluv o bezpečnostních zárukách a poválečné obnově, Trumpova rétorika zůstává neúprosná. Prezident prohlásil, že oba lídři, Putin i Zelenskyj, by byli „hloupí“, kdyby nevyužili aktuální šanci na ukončení války. Podle něj je konflikt „krvavou lázní“, která musí skončit okamžitou dohodou, na níž by se mělo podílet i NATO.
Ukrajinské mezinárodní dluhopisy v reakci na zprávy o možné schůzce začaly posilovat, což odráží naději investorů na diplomatický průlom. Trump však dál spojuje pomoc Ukrajině se svými ambicemi v jiných regionech, zejména v Arktidě. Evropským spojencům vzkázal, že jejich vstřícnost v otázce Grónska by byla „malou splátkou“ za obrovské finanční prostředky, které USA do bezpečnosti starého kontinentu investují.
Zatímco se v Davosu už druhý den spekuluje o termínu schůzky se Zelenským, do Moskvy míří Trumpovi klíčoví emisaři Steve Witkoff a Jared Kushner. Mají se tam dnes setkat s Vladimirem Putinem, aby projednali finální detaily potenciálního mírového plánu. Tato paralelní diplomacie naznačuje, že Washington hodlá konflikt vyřešit velmi rychle, a to i za cenu separátních jednání s Kremlem.
Na jedné straně tak stojí Trumpův tlak na okamžitý mír a jeho vize „Rady míru“, na straně druhé mrazivá realita ukrajinské zimy a energetického kolapsu. Přesto se zdá, že Zelenskyj nakonec dnes skutečně do Švýcarska dorazí.
Téměř 400 milionářů a miliardářů z 24 zemí světa adresovalo světovým lídrům v Davosu otevřený dopis, v němž požadují vyšší zdanění superbohatých. Podle signatářů, mezi nimiž nechybí herec Mark Ruffalo, hudebník Brian Eno či dědička impéria Disney Abigail Disneyová, dosáhla majetková nerovnost bodu, kdy ohrožuje samotné základy demokracie. Extrémní bohatství podle nich umožňuje úzké skupině lidí kupovat si politický vliv a ovládat vládní rozhodování.
Zdroj: Libor Novák