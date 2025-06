Trump se ptá, zda slyšel dobře. Ostře reagoval na slova Medveděva o jaderných zbraních

Trump se rozhodl reagovat na výroky bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva, který je dlouhodobě známý svým kontroverzními vyjádřeními.

"Slyšel jsem bývalého ruského prezidenta Medveděva jen tak nadhodit to slovíčko na N (nukleární) a říct, že on by s dalšími zeměmi dodal Íránu jaderné zbraně? Opravdu to řekl, nebo je to výplod mojí fantazie? Pokud to opravdu řekl, a potvrdíte se, dejte mi vědět, hned," napsal americký prezident na síti Truth Social.

Podle Trumpa se o jaderných zbraní nesmí mluvit tak lehkovážně. "Hádám, že proto je Putin šéfem," konstatoval šéf Bílého domu na adresu ruského protějška.

"Pokud si myslíte, že náš 'hardware' si přes víkend vedl dobře, daleko nejsilnější a nejlepší vybavení, které máme, o 20 let napřed před ostatními, jsou naše jaderné ponorky," prohlásil americký prezident.

Ponorky označil za nejsilnější a nejsmrtelnější zbraně. "Právě vypustily 30 Tomahawků, všech 30 jich přesně zasáhlo cíl. Kromě našich skvělých stíhacích pilotů děkuji i kapitánovi a posádce," dodal Trump.