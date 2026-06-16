Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že během dopoledne absolvoval velmi dobré setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Během rozhovoru s novináři, u kterého seděl po boku katarského emíra, uvedl, že se s ukrajinským lídrem plánuje znovu sejít ještě během dnešního dne.
Podle vyjádření šéfa Bílého domu by Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu. Poukázal na to, že jak Rusko, tak Ukrajina ztrácejí obrovské množství lidí. Konkrétně zmínil, že jen za poslední měsíc přišly obě strany dohromady o 35 tisíc vojáků a dlouhodobý měsíční průměr se pohybuje kolem 25 tisíc obětí, přičemž jde většinou o mladé lidi.
Prezident USA označil současné dění za šílenství a dodal, že v neděli hovořil také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zároveň poznamenal, že mezi nejvyššími představiteli Ruska a Ukrajiny panuje silná vzájemná antipatie, což komplikuje situaci před dalšími plánovanými rozhovory.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil prostřednictvím videovzkazu na summitu Reuters Next, kde reagoval na starší Trumpovy výroky o tom, že Ukrajina nemá v rukou dobré karty. Uvedl, že situace na bojišti se neustále mění a Rusko na frontě čelí čím dál větším problémům.
Zelenskyj zopakoval svůj návrh na přizvání Putina k mírovým rozhovorům, které by se měly uskutečnit ještě před nadcházející zimou. Jako vhodné místo navrhl neutrální půdu ve třetí zemi, přičemž zmínil Švýcarsko, Turecko, Spojené státy nebo některý ze států Blízkého východu. Připomněl uplynulou těžkou zimu na Ukrajině a dodal, že ta příští nebude jednoduchá ani pro Rusko.
V rámci diplomatického úsilí ukrajinský lídr potvrdil, že své návrhy nedávno konzultoval také s ruským oligarchou Romanem Abramovičem. Od amerického prezidenta Trumpa nyní požaduje vytvoření většího tlaku na Moskvu, jelikož je přesvědčen, že Trump má k takovému kroku potřebné možnosti.
Během rozhovorů byla schůzka s Trumpem označena za velmi pozitivní, zejména v oblasti vojenské podpory. Zelenskyj vyjádřil naději v získání licence na lokální výrobu raket Patriot na Ukrajině a zmínil, že Trump se k pomoci s raketovými systémy staví příznivě. Vedle toho vyzval Evropskou unii k vybudování společného protiraketového systému.
Na sociálních sítích Zelenskyj poděkoval lídrům zemí G7 za jejich silné podněty, jak přimět Rusko k míru. Mezi hlavní priority zařadil dodávky střel pro protivzdušnou obranu, zimní balíček podpory a zvýšení tlaku na agresora. Ocenil také připravenost Spojených států poskytnout v těchto oblastech potřebné záruky.
Představitelé G7 se podle ukrajinského prezidenta shodli na tom, že Rusko ve válce nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenskyj na summitu diskutoval také o dalších sankcích proti ruskému bankovnímu, vojenskému sektoru a stínové flotile tankerů, přičemž uvítal současný pokles cen ropy, který omezuje finanční zisky Kremlu.
Související
Trump možná zveřejní dohodu s Íránem před podpisem, naznačil Vance
Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat
před 1 hodinou
Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl
před 2 hodinami
Nový podvod cílí na řidiče. Ministerstvo radí, aby si lidé dávali pozor
před 2 hodinami
Tragédie v USA. Havaroval bombardér B-52, všichni lidé na palubě zemřeli
před 3 hodinami
Autobus na jihu Čech narazil do viaduktu. Mezi cestujícími jsou zranění
před 4 hodinami
Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil
před 5 hodinami
V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody
před 5 hodinami
Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila
před 6 hodinami
Trump možná zveřejní dohodu s Íránem před podpisem, naznačil Vance
před 8 hodinami
Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů
včera
Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje
včera
Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump
včera
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky
včera
Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat
včera
Syn norské princezny je násilník, potvrdil soud. Má si odsedět čtyři roky
včera
Na válku jsme připraveni. Pokud Rusko napadne NATO, zničíme ho, varuje šéf Luftwaffe
včera
U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný
včera
Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony
včera
Tragédie v Chorvatsku má čtvrtou oběť. Tělo pohřešovaného našel dron
včera
Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama
Rozpad ambiciózního zbrojního programu stíhacího letounu nové generace FCAS, od kterého Německo definitivně odstoupilo, představuje tvrdou ránu pro evropskou obrannou spolupráci. Společný projekt Francie, Německa a Španělska, který měl během příštích desetiletí zajistit vývoj špičkového bojového letounu šesté generace, ztroskotal na vleklých sporech o politické vedení, rozdělení průmyslových zakázek a vlastnictví duševního vlastnictví. Tento neúspěch však v kontextu evropské vojenské historie není výjimečný, neboť společné letecké projekty na kontinentu pravidelně narážely na střety národních zájmů.
Zdroj: Libor Novák