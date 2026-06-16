Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl

Libor Novák

16. června 2026 13:59

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že během dopoledne absolvoval velmi dobré setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Během rozhovoru s novináři, u kterého seděl po boku katarského emíra, uvedl, že se s ukrajinským lídrem plánuje znovu sejít ještě během dnešního dne.

Podle vyjádření šéfa Bílého domu by Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu. Poukázal na to, že jak Rusko, tak Ukrajina ztrácejí obrovské množství lidí. Konkrétně zmínil, že jen za poslední měsíc přišly obě strany dohromady o 35 tisíc vojáků a dlouhodobý měsíční průměr se pohybuje kolem 25 tisíc obětí, přičemž jde většinou o mladé lidi.

Prezident USA označil současné dění za šílenství a dodal, že v neděli hovořil také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zároveň poznamenal, že mezi nejvyššími představiteli Ruska a Ukrajiny panuje silná vzájemná antipatie, což komplikuje situaci před dalšími plánovanými rozhovory.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil prostřednictvím videovzkazu na summitu Reuters Next, kde reagoval na starší Trumpovy výroky o tom, že Ukrajina nemá v rukou dobré karty. Uvedl, že situace na bojišti se neustále mění a Rusko na frontě čelí čím dál větším problémům.

Zelenskyj zopakoval svůj návrh na přizvání Putina k mírovým rozhovorům, které by se měly uskutečnit ještě před nadcházející zimou. Jako vhodné místo navrhl neutrální půdu ve třetí zemi, přičemž zmínil Švýcarsko, Turecko, Spojené státy nebo některý ze států Blízkého východu. Připomněl uplynulou těžkou zimu na Ukrajině a dodal, že ta příští nebude jednoduchá ani pro Rusko.

V rámci diplomatického úsilí ukrajinský lídr potvrdil, že své návrhy nedávno konzultoval také s ruským oligarchou Romanem Abramovičem. Od amerického prezidenta Trumpa nyní požaduje vytvoření většího tlaku na Moskvu, jelikož je přesvědčen, že Trump má k takovému kroku potřebné možnosti.

Během rozhovorů byla schůzka s Trumpem označena za velmi pozitivní, zejména v oblasti vojenské podpory. Zelenskyj vyjádřil naději v získání licence na lokální výrobu raket Patriot na Ukrajině a zmínil, že Trump se k pomoci s raketovými systémy staví příznivě. Vedle toho vyzval Evropskou unii k vybudování společného protiraketového systému.

Na sociálních sítích Zelenskyj poděkoval lídrům zemí G7 za jejich silné podněty, jak přimět Rusko k míru. Mezi hlavní priority zařadil dodávky střel pro protivzdušnou obranu, zimní balíček podpory a zvýšení tlaku na agresora. Ocenil také připravenost Spojených států poskytnout v těchto oblastech potřebné záruky.

Představitelé G7 se podle ukrajinského prezidenta shodli na tom, že Rusko ve válce nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenskyj na summitu diskutoval také o dalších sankcích proti ruskému bankovnímu, vojenskému sektoru a stínové flotile tankerů, přičemž uvítal současný pokles cen ropy, který omezuje finanční zisky Kremlu.

před 19 minutami

Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat

Související

Prezident Trump

Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump

Podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem došlo k dohodě, která na příštích 60 dní zajišťuje volný pohyb strategickým Hormuzským průlivem výměnou za zrušení americké námořní blokády. Dokument elektronicky stvrdili americký prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Gálibáf, přičemž oficiální ceremoniál je naplánován na pátek v Ženevě. Podle vyjádření vysokých představitelů americké administrativy budou kompletní detaily ujednání zveřejněny během následujících 24 až 48 hodin, zatímco text samotné dohody bude uvolněn až po pátečním ceremoniálu.

Více souvisejících

Donald Trump Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyjádřil k jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem ohledně myšlenky přidruženého členství v Evropské unii. Merze ocenil s tím, že stojí jasně na straně Kyjeva a dobře ví, že Ukrajina doufá v nějakou formu zrychleného postupu při integraci do sedmadvacítky. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Andrej Babiš

Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil

Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání kabinetu zhodnotil první půlrok činnosti vlády. Kabinet zároveň rozšířil seznamy návykových a psychoaktivních látek o dalších celkem 19 položek a podpořil návrh na zavedení nového trestného činu neoprávněného podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli.

před 5 hodinami

Lodní doprava, ilustrační fotografie.

V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody

V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní tragické lodní nehody, kdy se po srážce potopila plachetnice s českou posádkou. Neštěstí nepřežili čtyři lidé. Z trosek lodě již bylo vyproštěno tělo čtvrtého zesnulého, jenž byl bezprostředně po incidentu pohřešován. 

před 5 hodinami

Dominik Feri

Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila

Exposlance Dominika Feriho, který byl v květnu propuštěn z vězení, kde si odpykával trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění, zřejmě čeká ještě další soudní přelíčení. Žalobkyně se totiž odvolala proti květnovému rozhodnutí pražského obvodního soudu. 

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Léto v Praze

Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů

Následující víkend přinese do České republiky velmi horké letní počasí, které však na mnoha místech doprovodí silné bouřky. V sobotu i v neděli bude převládat jasná až polojasná obloha. Během dne se však bude oblačnost přechodně zvětšovat a místy se vytvoří přeháňky nebo bouřky, které mohou být ojediněle i velmi intenzivní.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě prohlásil, že i když se mu podařilo zachránit zemi před úplným zničením, současný boj ještě zdaleka neskončil. Izrael podle něj musí zůstat i nadále ve střehu a chránit se tak, jak je to nutné.

včera

Prezident Trump

Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump

Podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem došlo k dohodě, která na příštích 60 dní zajišťuje volný pohyb strategickým Hormuzským průlivem výměnou za zrušení americké námořní blokády. Dokument elektronicky stvrdili americký prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Gálibáf, přičemž oficiální ceremoniál je naplánován na pátek v Ženevě. Podle vyjádření vysokých představitelů americké administrativy budou kompletní detaily ujednání zveřejněny během následujících 24 až 48 hodin, zatímco text samotné dohody bude uvolněn až po pátečním ceremoniálu.

včera

Česká televize, ilustrační foto

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky

Zástupci iniciativy Veřejnoprávně oficiálně potvrdili, že pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do výstražné stávky. Tímto krokem reagují na pondělní krok kabinetu, který schválil legislativní návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků a citelné snížení rozpočtů obou veřejnoprávních institucí. Podobu protestní akce a její přesný harmonogram plánují organizátoři zveřejnit během nadcházející středy.

včera

Česká televize

Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat

Schválení vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií vyvolalo ostrou reakci ze strany jejich vedení. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek i šéf Českého rozhlasu René Zavoral shodně varují, že pokud nová legislativa projde parlamentem, obě instituce se nevyhnou masivnímu propouštění. Podle prvních odhadů by mohlo o práci přijít celkově 450 až 700 zaměstnanců, přičemž obě klíčová média by kvůli zrušení koncesionářských poplatků přišla zhruba o patnáct procent svých dosavadních příjmů.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný

Sledování lodní dopravy prostřednictvím platformy MarineTraffic dnes ráno ukázalo, že v Perském zálivu západně od Hormuzského průlivu se nachází přes 230 tankerů a více než 250 nákladních plavidel, které doplňuje velké množství menších lodí, jako jsou rybářské čluny nebo remorkéry. Podle dostupných dat je plně naložena pouze menšina sledovaných tankerů, zatímco většina z nich je prázdná nebo naložená jen částečně. 

včera

Oto Klempíř a Boris Šťastný

Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony

Vláda Andreje Babiše definitivně posvětila zásadní změnu v mechanismu, jakým jsou financována veřejnoprávní média. Kabinet na svém pondělním zasedání schválil novelu, která ruší stávající systém koncesionářských poplatků a nahrazuje jej přímým čerpáním ze státního rozpočtu. Tento krok, o kterém informoval ministr kultury Oto Klempíř za hnutí Motoristé sobě, představuje jeden z nejvýraznějších zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu za poslední dekády.

včera

včera

Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama

Rozpad ambiciózního zbrojního programu stíhacího letounu nové generace FCAS, od kterého Německo definitivně odstoupilo, představuje tvrdou ránu pro evropskou obrannou spolupráci. Společný projekt Francie, Německa a Španělska, který měl během příštích desetiletí zajistit vývoj špičkového bojového letounu šesté generace, ztroskotal na vleklých sporech o politické vedení, rozdělení průmyslových zakázek a vlastnictví duševního vlastnictví. Tento neúspěch však v kontextu evropské vojenské historie není výjimečný, neboť společné letecké projekty na kontinentu pravidelně narážely na střety národních zájmů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy