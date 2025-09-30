Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek

Prezident Donald Trump v pondělí nařídil uvalení nových, významných cel na dovážené dřevo a různé dřevěné výrobky. Tato cla se dotknou především dovozu řeziva, kuchyňských skříněk, toaletních skříněk a čalouněného nábytku. Opatření by mohla potenciálně zvýšit náklady na výstavbu domů a vybavení domácností, jejichž ceny v posledních měsících již stoupají.
Trump ve svém prohlášení oznámil, že Spojené státy začnou uplatňovat 10% clo na dovážené zahraniční jehličnaté řezivo a dřevo, které se využívá v široké škále stavebních materiálů. Dále stanovil 25% clo na kuchyňské skříňky, toaletní skříňky a čalouněný dřevěný nábytek. Tato nová cla mají vstoupit v platnost 14. října.
V lednu příštího roku dojde k dalšímu navýšení sazeb. Clo na kuchyňské skříňky se zvýší na 50 % a na čalouněný nábytek na 30 %. Nová cla oznámil Trump poprvé ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social.
Trump ve svém prohlášení zdůvodnil zavedení cel na dřevo jako nezbytný krok pro posílení amerického lokálního průmyslu a národní bezpečnosti. Uvedl, že tato opatření mimo jiné posílí dodavatelské řetězce a průmyslovou odolnost. Dále mají vést k vytvoření vysoce kvalitních pracovních míst a ke zvýšení domácí kapacity výroby dřevěných produktů, tak aby Spojené státy mohly plně uspokojit domácí spotřebu a zároveň těžit z vyššího exportu.
Bílý dům už v březnu nařídil Ministerstvu obchodu, aby prověřilo potenciální hrozby pro národní bezpečnost, které představuje dovoz řeziva. Většina tohoto dovozu pochází z Kanady, kterou Trump po řadu měsíců kritizuje za její rozsáhlý export do Spojených států.
Prezident Trump opakovaně tvrdí, že Spojené státy mají dostatek stromů k pokrytí vlastních potřeb řeziva. Zároveň ostře kritizuje kanadská cla na americké dřevo a prohlašuje, že Amerika se bez kanadského řeziva obejde. Již v březnu uvedl, že USA mají „dostatek dřevěných zdrojů, které jsou více než přiměřené k uspokojení naší domácí potřeby produkce dřeva“.
Odborníci z průmyslu však namítají, že situace není tak jednoduchá. Varují, že nová cla by mohla nakonec zvýšit náklady na řezivo a stavební práce, což by mohlo vést k dalšímu růstu cen bydlení pro spotřebitele. Ekonomové a stavitelé domů upozorňují, že ačkoliv Spojené státy disponují 300 miliardami stromů, země v současnosti nemá průmyslovou kapacitu k uspokojení poptávky. Zavedení významných cel na kanadské řezivo, ze kterého USA ročně pokrývají zhruba 30 % své potřeby jehličnatého řeziva, by mohlo dále prohloubit probíhající krizi cenové dostupnosti bydlení. Kanadské řezivo je přitom už nyní zatíženo vyrovnávacími a antidumpingovými cly ve výši 14,5 %.
Různá cla, která Trump zavedl, již v posledním roce výrazně zvýšila ceny nábytku. Podle Úřadu pro statistiku práce stál nábytek v minulém měsíci o 4,7 % více než v srpnu 2024. Obzvláště drahý se stal nábytek do obývacích pokojů a jídelen, jehož cena vzrostla za posledních dvanáct měsíců o 9,5 %.
Ceny nábytku prudce stouply poté, co Trump zvýšil cla na Čínu a Vietnam, což jsou dva největší dovozci nábytku do USA. Podle dat amerického Ministerstva obchodu obě země loni vyvezly do Spojených států nábytek a příslušenství v hodnotě 12 miliard dolarů.
Ceny nábytku před zavedením Trumpových cel po dobu dvou a půl let převážně klesaly. Trump nicméně argumentuje, že zahraniční výrobci přezásobili americký trh, a cla jsou proto nutná k obnovení výrobní síly USA. V reakci na oznámení cel došlo k poklesu akcií společností jako Wayfair, RH a Williams-Sonoma.
Trump však zdůrazňuje, že americkým výrobcům nábytku se vlivem zahraničního dovozu nedaří. Ve svých příspěvcích na sociálních sítích zmínil například upadající nábytkářský průmysl v Severní Karolíně. Prohlásil, že důvodem je „masivní ZAPLAVENÍ“ trhu těmito produkty jinými zeměmi, a je nutné chránit americkou výrobu z důvodů „národní bezpečnosti a dalších“.
Proevropská strana moldavské prezidentky Maie Sanduové směřuje k jasnému vítězství a nové většině v parlamentu ve volbách, které jsou považovány za klíčové pro budoucí cestu země do Evropské unie. Prezidentka Sanduová, která varovala voliče, že jejich demokracie je mladá a křehká, upozornila po hlasování na „masivní ruské vměšování“ s tím, že jde o budoucnost země, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem.
Zdroj: Libor Novák