Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek

Libor Novák

30. září 2025 11:07

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Prezident Donald Trump v pondělí nařídil uvalení nových, významných cel na dovážené dřevo a různé dřevěné výrobky. Tato cla se dotknou především dovozu řeziva, kuchyňských skříněk, toaletních skříněk a čalouněného nábytku. Opatření by mohla potenciálně zvýšit náklady na výstavbu domů a vybavení domácností, jejichž ceny v posledních měsících již stoupají.

Trump ve svém prohlášení oznámil, že Spojené státy začnou uplatňovat 10% clo na dovážené zahraniční jehličnaté řezivo a dřevo, které se využívá v široké škále stavebních materiálů. Dále stanovil 25% clo na kuchyňské skříňky, toaletní skříňky a čalouněný dřevěný nábytek. Tato nová cla mají vstoupit v platnost 14. října.

V lednu příštího roku dojde k dalšímu navýšení sazeb. Clo na kuchyňské skříňky se zvýší na 50 % a na čalouněný nábytek na 30 %. Nová cla oznámil Trump poprvé ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social.

Trump ve svém prohlášení zdůvodnil zavedení cel na dřevo jako nezbytný krok pro posílení amerického lokálního průmyslu a národní bezpečnosti. Uvedl, že tato opatření mimo jiné posílí dodavatelské řetězce a průmyslovou odolnost. Dále mají vést k vytvoření vysoce kvalitních pracovních míst a ke zvýšení domácí kapacity výroby dřevěných produktů, tak aby Spojené státy mohly plně uspokojit domácí spotřebu a zároveň těžit z vyššího exportu.

Bílý dům už v březnu nařídil Ministerstvu obchodu, aby prověřilo potenciální hrozby pro národní bezpečnost, které představuje dovoz řeziva. Většina tohoto dovozu pochází z Kanady, kterou Trump po řadu měsíců kritizuje za její rozsáhlý export do Spojených států.

Prezident Trump opakovaně tvrdí, že Spojené státy mají dostatek stromů k pokrytí vlastních potřeb řeziva. Zároveň ostře kritizuje kanadská cla na americké dřevo a prohlašuje, že Amerika se bez kanadského řeziva obejde. Již v březnu uvedl, že USA mají „dostatek dřevěných zdrojů, které jsou více než přiměřené k uspokojení naší domácí potřeby produkce dřeva“.

Odborníci z průmyslu však namítají, že situace není tak jednoduchá. Varují, že nová cla by mohla nakonec zvýšit náklady na řezivo a stavební práce, což by mohlo vést k dalšímu růstu cen bydlení pro spotřebitele. Ekonomové a stavitelé domů upozorňují, že ačkoliv Spojené státy disponují 300 miliardami stromů, země v současnosti nemá průmyslovou kapacitu k uspokojení poptávky. Zavedení významných cel na kanadské řezivo, ze kterého USA ročně pokrývají zhruba 30 % své potřeby jehličnatého řeziva, by mohlo dále prohloubit probíhající krizi cenové dostupnosti bydlení. Kanadské řezivo je přitom už nyní zatíženo vyrovnávacími a antidumpingovými cly ve výši 14,5 %.

Různá cla, která Trump zavedl, již v posledním roce výrazně zvýšila ceny nábytku. Podle Úřadu pro statistiku práce stál nábytek v minulém měsíci o 4,7 % více než v srpnu 2024. Obzvláště drahý se stal nábytek do obývacích pokojů a jídelen, jehož cena vzrostla za posledních dvanáct měsíců o 9,5 %.

Ceny nábytku prudce stouply poté, co Trump zvýšil cla na Čínu a Vietnam, což jsou dva největší dovozci nábytku do USA. Podle dat amerického Ministerstva obchodu obě země loni vyvezly do Spojených států nábytek a příslušenství v hodnotě 12 miliard dolarů.

Ceny nábytku před zavedením Trumpových cel po dobu dvou a půl let převážně klesaly. Trump nicméně argumentuje, že zahraniční výrobci přezásobili americký trh, a cla jsou proto nutná k obnovení výrobní síly USA. V reakci na oznámení cel došlo k poklesu akcií společností jako Wayfair, RH a Williams-Sonoma.

Trump však zdůrazňuje, že americkým výrobcům nábytku se vlivem zahraničního dovozu nedaří. Ve svých příspěvcích na sociálních sítích zmínil například upadající nábytkářský průmysl v Severní Karolíně. Prohlásil, že důvodem je „masivní ZAPLAVENÍ“ trhu těmito produkty jinými zeměmi, a je nutné chránit americkou výrobu z důvodů „národní bezpečnosti a dalších“. 

před 3 hodinami

Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr

Související

Prezident Trump

"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém

Americký prezident Donald Trump označil svůj nový dvacetibodový mírový plán pro Gazu za den, který se potenciálně zařadí mezi největší v historii civilizace. I s vědomím Trumpovy záliby v nadsázce, toto nastavení očekávání pro Blízký východ působí absurdně vysoko. Nicméně, jeho administrativa má ve zvyku prohlašovat každé oznámení za průlom. Její jediná vyjednávací taktika spočívá ve vytváření extrémního optimismu, aby přiměla soupeřící strany k dohodě.
Teroristé Hamásu

Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu předali hnutí Hamás ultimátum, v němž jej vyzvali k přijetí jejich dvacetibodového mírového plánu pro Pásmo Gazy. Učinili tak v pondělí po společném setkání v Bílém domě. Oba státníci, kteří uspořádali společnou tiskovou konferenci, návrh označili za historický průlom a novou kapitolu pro celý Blízký východ.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) clo dovoz a vývoz

Aktuálně se děje

před 56 minutami

Keith Kellogg

Evropské špičky jednají o narušování vzdušného prostoru. Kellogg prozradil, proč USA jednají s Lukašenkem

V reakci na opakované narušení dánského vzdušného prostoru neidentifikovanými drony se Spojené království, Francie, Německo a Švédsko zavázaly Dánsku pomoci posílit jeho bezpečnost. Incidenty s drony narušily dánský vzdušný prostor už několikrát během posledního týdne. Dánským silám se přitom dosud nepodařilo žádný z bezpilotních letounů sestřelit, což by umožnilo prozkoumat trosky.

před 1 hodinou

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek

Prezident Donald Trump v pondělí nařídil uvalení nových, významných cel na dovážené dřevo a různé dřevěné výrobky. Tato cla se dotknou především dovozu řeziva, kuchyňských skříněk, toaletních skříněk a čalouněného nábytku. Opatření by mohla potenciálně zvýšit náklady na výstavbu domů a vybavení domácností, jejichž ceny v posledních měsících již stoupají.

před 2 hodinami

Prezident Trump

"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém

Americký prezident Donald Trump označil svůj nový dvacetibodový mírový plán pro Gazu za den, který se potenciálně zařadí mezi největší v historii civilizace. I s vědomím Trumpovy záliby v nadsázce, toto nastavení očekávání pro Blízký východ působí absurdně vysoko. Nicméně, jeho administrativa má ve zvyku prohlašovat každé oznámení za průlom. Její jediná vyjednávací taktika spočívá ve vytváření extrémního optimismu, aby přiměla soupeřící strany k dohodě.

před 3 hodinami

Teroristé Hamásu

Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu předali hnutí Hamás ultimátum, v němž jej vyzvali k přijetí jejich dvacetibodového mírového plánu pro Pásmo Gazy. Učinili tak v pondělí po společném setkání v Bílém domě. Oba státníci, kteří uspořádali společnou tiskovou konferenci, návrh označili za historický průlom a novou kapitolu pro celý Blízký východ.

před 3 hodinami

Zdeněk Hřib

Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování

V pondělí večer proběhla ve studiu CNN Prima News předvolební debata s Janou Maláčovou (Stačilo), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Místo možných řešení stávajících problémů však byla plná vzájemných výtek kandidátů. Jediná shoda, která byla nalezena, vznikla mezi Janou Maláčovou a Petrem Macinkou – a to v tom, že nynější vláda nestojí za nic, stejně jako Piráti.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán navržený k okamžitému ukončení konfliktu v Gaze, a to krátce před tiskovou konferencí prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Cílem tohoto dokumentu je přeměnit Gazu na deradikalizovanou zónu bez teroru, která již nebude představovat hrozbu pro své sousedy. Plán také klade důraz na obnovu Pásma Gazy ve prospěch tamních obyvatel, kteří již příliš trpěli.

včera

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dorazil do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jedná se o jeho čtvrtou návštěvu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Hlavním tématem jejich jednání bylo dosažení příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích.

včera

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Poslední předvolební průzkumy: ANO si drží pozici favorita, Spolu hrozí ztráta poloviny poslanců

Parlamentní volby by podle posledního průzkumu s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Ve srovnání se současnou sněmovnou by však získalo o šest poslanců méně. Největším poraženým by naopak byla koalice Spolu, která by ztratila více než polovinu svých poslanců. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro Novinky, který probíhal od 24. do 28. září. I volební model agentury Median za měsíc září ukázal, že by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. Od úterý platí v Česku třídenní moratorium, během kterého se průzkumy až do voleb zveřejňovat nesmí.

včera

Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025)

Vládní koalice ANO s ODS nebo Piráty? Kampaň nic neukáže, spolupráce Babiše s Okamurou je nereálná

Nedělní superdebata potvrdila rozdělení politické scény na „demokratický blok“ a potenciální alianci ANO se stranami SPD a Stačilo. Přesto se stále jasněji ukazuje, že programově má hnutí Andreje Babiše blíž spíše ke středovým stranám – zejména k ODS, Pirátům či STAN. Ačkoliv ANO v kampani vládu ostře kritizuje, samo v minulosti podpořilo stíhačky F-35 i Green Deal. Po volbách tak může pragmatismus převážit nad ideologií a vést k nečekaným koalicím.

včera

včera

včera

Johann Wadephul, člen Bundestagu

Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři

Evropské země čelí rozhodujícímu momentu, ale zároveň se jim otevírají nové příležitosti. Shodli se na tom ministři z Německa, Francie a Polska v reakci na nedávné incidenty a vojenskou situaci. Rusko podle nich selhává, dělá jednu chybu za druhou a jeho jednání, jako jsou narušení vzdušného prostoru, vede k tomu, že se Evropané semknou v jednotné reakci.

včera

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil přesvědčení, že Vladimir Putin si nepřeje příměří ani mír pro Ukrajinu. Jakékoliv pokračující debaty o mírových dohodách považuje za „zbožné přání“, protože diplomatické snahy podle něj nepřinášejí žádný smysluplný průlom ve válce. Z tohoto důvodu by se Evropané měli soustředit na posílení Ukrajiny a podporu její obrany.

včera

F-35

Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu

Incidenty, při nichž ruské stíhačky a drony narušily vzdušný prostor členských států NATO, podle vojenského analytika Tomáše Řepy ukazují na nutnost tvrdší reakce. „Pokud jde o jasné nepřátelské a nevyprovokované porušení, spojenci by měli mít vůli a schopnosti takové stroje sestřelit,“ uvedl pro EuroZprávy.cz. Varoval, že ustupování jen nahrává ruské hybridní válce. „Rusko rozumí síle a jasným mantinelům,“ zdůraznil. Rovněž promluvil o stavu evropské i české protivzdušné obrany a akvizici stíhacích letounů F-35.

včera

Petr Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou (5.9.2025)

EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu

Předseda Evropské rady António Costa vede snahu o posun v přístupovém procesu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Učinil tak i přes odpor Maďarska. Lídři EU se schází v Kodani na klíčovém summitu, kde budou přezkoumána pravidla EU vyžadující jednomyslný souhlas všech 27 členských států se vstupem nových členů.

včera

Prezident Trump

Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí

Prezident USA Donald Trump se má v pondělí ve Washingtonu setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Tématem jejich rozhovoru bude snaha dotáhnout k realizaci obtížný mírový plán pro Gazu. Trump prohlašuje, že průlom v jednáních je nablízku. Minulý týden dokonce po jednáních s arabskými lídry prohlásil, že dohoda je prakticky hotová, a na své platformě Truth Social naznačil průlom slovy: „Všichni čekáme na něco speciálního, poprvé v historii. My to dotáhneme!!!“

včera

včera

Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana

Proevropská strana moldavské prezidentky Maie Sanduové směřuje k jasnému vítězství a nové většině v parlamentu ve volbách, které jsou považovány za klíčové pro budoucí cestu země do Evropské unie. Prezidentka Sanduová, která varovala voliče, že jejich demokracie je mladá a křehká, upozornila po hlasování na „masivní ruské vměšování“ s tím, že jde o budoucnost země, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy