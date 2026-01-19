Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v historii. Riskuje rozpad aliance

Prezident USA Donald Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v jeho historii. Svým požadavkem na odkup Grónska a hrozbami cly vůči spojencům, kteří se mu postavili, riskuje rozpad klíčové vojenské aliance, píše server CNN.
Pokud americký prezident skutečně zavede desetiprocentní cla na dovoz z osmi evropských zemí, může to znamenat konec transatlantické jednoty. Evropa poprvé v historii čelí situaci, kdy největší hrozba pro její bezpečnost nepřichází z východu, ale od jejího hlavního ochránce.
Osud aliance nyní závisí na tom, zda v americkém Kongresu zbyla dostatečná odvaha k odporu. Republikáni se zatím svého nepředvídatelného vůdce spíše bojí, i když někteří začínají vyjadřovat vážné obavy.
Senátoři Rand Paul a Tim Kaine již připravují rezoluci, která by měla omezit prezidentovy pravomoci ohledně vojenského zásahu v Grónsku. Trump však vnímá ovládnutí ostrova jako svůj historický odkaz, který by ho postavil naroveň prezidentům expandujícím americké území v minulosti.
Evropští lídři reagují na stupňující se tlak nečekanou jednotou. Velvyslanci Evropské unie o víkendu narychlo svolali krizová jednání v Bruselu, kde zazněla slova o vydírání a nepřijatelném zastrašování.
Francouzský prezident Emmanuel Macron přirovnal Trumpovy metody k teritoriální agresi, jakou předvádí Rusko na Ukrajině. EU jako obrovský obchodní blok zvažuje tvrdá odvetná cla, která by mohla citelně zasáhnout americké akciové trhy, na něž je Trump tak citlivý.
Situace je o to vážnější, že Trump odmítá vyloučit použití vojenské síly k zajištění kontroly nad dánským územím. Takový krok by de facto znamenal válku USA proti vlastnímu spojenci a konec platnosti článku 5 o vzájemné obraně.
Republikánský poslanec Michael McCaul varoval, že invaze do Grónska by postavila Ameriku do přímého konfliktu s NATO. Zatímco Trump argumentuje národní bezpečností a obranou proti Číně, spojenci vidí jen snahu o anexi suverénního území.
Grónsko se stává symbolem boje za právo národů na sebeurčení v 21. století. Pro Evropu nejde jen o kus ledu, ale o základní principy, na kterých byl kontinent po druhé světové válce vybudován.
Pokud se nepodaří Trumpa zastavit diplomaticky nebo skrze vnitropolitický tlak v USA, hrozí světu éra chaosu. Rozpad NATO by byl historickým vítězstvím pro Moskvu a Peking, které s potěšením sledují, jak se západní spojenectví hroutí pod tíhou jednoho osobního posednutí.
Americký prezident Donald Trump investoval nejméně milion dolarů do nákupu dluhopisů společností Netflix a Warner Bros Discovery (WBD). Vyplývá to z finanční zprávy, kterou Bílý dům zveřejnil tento pátek. Na celé transakci je nejvíce kontroverzní její načasování; k nákupům totiž došlo jen několik dní poté, co Trump veřejně prohlásil, že hodlá osobně zasahovat do schvalovacího procesu plánovaného spojení těchto dvou mediálních gigantů.
