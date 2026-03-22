Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump znovu vyzval Írán k ukončení blokády Hormuzského průlivu. Teheránu dal 48 hodin, po uplynutí ultimáta mají následovat americké útoky na íránské elektrárny. Trump zároveň trvá na tom, že cílů operace bylo dosaženo.
"Pokud Írán zcela a bez jakékoliv hrozby neotevře Hormuzský průliv během 48 hodin, Spojené státy americké zasáhnou a zničí jeho nejrůznější elektrárny. Začneme s tou největší," napsal Trump na sociální síti Truth Social.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Několik zemí v uplynulých dnech podepsalo prohlášení, v němž vyjádřily ochotu přispět k zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu, ačkoliv není jasné, jak přesně chtějí pomoci. Podle BBC se k zemím připojilo i Česko. Prohlášení původně podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonsko. K iniciativě se hlásí také Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Bahrajn a Litva.
Podle sobotního vyjádření amerického admirála Brada Coopera se íránská schopnost ovlivňovat situaci v průlivu zhoršila po amerických útocích na podzemní zařízení, kde Írán skladoval řízené střely a další zbraně. Americká armáda sdělila, že během celé operace zatím zasáhla přes 8000 cílů. Bylo mezi nimi 130 íránských plavidel.
"Nejenže jsme zlikvidovali zařízení, ale také jsme zničili stanoviště zpravodajské podpory a raketové radary, které sloužily ke sledování pohybu lodí," uvedl Cooper ve videu na sociální síti X. "Schopnost Íránu ohrozit svobodu plavby v Hormuzském průlivu a jeho okolí je v důsledku toho omezena," dodal armádní velitel.
Trump si na zároveň na síti Truth Social postěžoval na slova analytika prestižního deníku New York Times, jenž napsal, že cílů operace nebylo dosaženo. "Bylo a jsme týdny napřed. Spojené státy smazaly Írán z mapy. Jeho vedení je pryč, jejich námořnictvo a letectvo je mrtvé, nemají žádnou obranu a chtějí uzavřít dohodu," prohlásil prezident.
Související
Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád
Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru
Donald Trump , Írán , Hormuzský průliv , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu
před 1 hodinou
Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád
před 2 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Bude poměrně chladno
včera
Epstein neměl kontakty jen s Andrewem. Pomohl také exmanželce bývalého prince
včera
Tisíce občanek je nutné vyměnit. Přestaly splňovat dnešní požadavky
včera
Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru
včera
První evropská reakce na požár v Pardubicích. Ozval se Orbán
Aktualizováno včera
Na Letnou přišlo přes 200 tisíc lidí. Podpořili ČT a rozhlas, promluvil Svěrák
včera
Íránu se snížila schopnost blokovat průliv, tvrdí Američané po posledních útocích
včera
Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem
včera
Ukrajinci chtějí znát datum třístranného jednání, kde budou i Rusové
včera
Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích
včera
Nebezpečí nehrozí. Írán tvrdí, že došlo k útoku na jaderné zařízení
včera
Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích
včera
Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů
včera
Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec
včera
Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu
včera
Jsme blízko splnění cílů operace, tvrdí Trump. Hormuzský průliv mají chránit jiní
včera
Minář opět zlákal slavné osobnosti. Lidé se na Letné sejdou odpoledne
včera