Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu

Lucie Podzimková

22. března 2026 9:11

Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump znovu vyzval Írán k ukončení blokády Hormuzského průlivu. Teheránu dal 48 hodin, po uplynutí ultimáta mají následovat americké útoky na íránské elektrárny. Trump zároveň trvá na tom, že cílů operace bylo dosaženo. 

"Pokud Írán zcela a bez jakékoliv hrozby neotevře Hormuzský průliv během 48 hodin, Spojené státy americké zasáhnou a zničí jeho nejrůznější elektrárny. Začneme s tou největší," napsal Trump na sociální síti Truth Social. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Několik zemí v uplynulých dnech podepsalo prohlášení, v němž vyjádřily ochotu přispět k zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu, ačkoliv není jasné, jak přesně chtějí pomoci. Podle BBC se k zemím připojilo i Česko. Prohlášení původně podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonsko. K iniciativě se hlásí také Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Bahrajn a Litva.  

Podle sobotního vyjádření amerického admirála Brada Coopera se íránská schopnost ovlivňovat situaci v průlivu zhoršila po amerických útocích na podzemní zařízení, kde Írán skladoval řízené střely a další zbraně. Americká armáda sdělila, že během celé operace zatím zasáhla přes 8000 cílů. Bylo mezi nimi 130 íránských plavidel. 

"Nejenže jsme zlikvidovali zařízení, ale také jsme zničili stanoviště zpravodajské podpory a raketové radary, které sloužily ke sledování pohybu lodí," uvedl Cooper ve videu na sociální síti X. "Schopnost Íránu ohrozit svobodu plavby v Hormuzském průlivu a jeho okolí je v důsledku toho omezena," dodal armádní velitel. 

Trump si na zároveň na síti Truth Social postěžoval na slova analytika prestižního deníku New York Times, jenž napsal, že cílů operace nebylo dosaženo. "Bylo a jsme týdny napřed. Spojené státy smazaly Írán z mapy. Jeho vedení je pryč, jejich námořnictvo a letectvo je mrtvé, nemají žádnou obranu a chtějí uzavřít dohodu," prohlásil prezident. 

Íránu se snížila schopnost blokovat průliv, tvrdí Američané po posledních útocích

Robert Mueller (exšéf FBI)

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Zdroj: Jan Hrabě

