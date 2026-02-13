Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě pojal své oznámení o rozsáhlém zrušení federální klimatické politiky jako politický triumf nad „radikální“ ekologickou agendou Demokratické strany. Tento krok, který patří k nejvýznamnějším v jeho druhém funkčním období, zrušil vědecké zjištění z roku 2009 z dob Baracka Obamy. To po dobu téměř sedmnácti let sloužilo jako právní základ pro snižování emisí z automobilů a elektráren s odůvodněním, že znečištění poškozuje veřejné zdraví.
Prezident ve svém projevu nešetřil ostrou rétorikou a označil zrušené pravidlo za právní základ pro to, co nazývá „novým zeleným podvodem“. Tímto termínem, oblíbeným mezi republikány, pravidelně dehonestuje klimatické plány demokratů. Pro Trumpa toto rozhodnutí představuje vyvrcholení desetiletého úsilí o odstranění politik, které podle něj brzdí americký průmysl, zatímco odborníci je považují za nezbytné pro omezení globálního oteplování.
Trump, jenž v minulosti označil klimatické změny za „podfuk“, se během čtvrtečního vystoupení choval, jako by si vychutnával vítězné kolečko nad svými politickými oponenty. Celý problém prezentoval primárně jako politický a ekonomický, nikoliv vědecký. Hlavním argumentem pro tento zásah je podle něj podpora fosilních paliv namísto čisté energie, což má americkým spotřebitelům přinést výrazné snížení nákladů na energie.
Zvláštní pozornost věnoval prezident automobilovému průmyslu, který označil za hlavního vítěze těchto změn. Tvrdil, že ukončením platnosti vědeckého zjištění o nebezpečnosti plynů ruší povinné zavádění elektromobilů, které podle něj prosazoval jeho předchůdce Joe Biden. Trump přitom opominul fakt, že Bidenovy zákony sice podporovaly infrastrukturu a nabízely daňové úlevy, ale fakticky nikoho k nákupu elektrického vozu nenutily.
Po boku prezidenta vystoupil také šéf Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Lee Zeldin, který se o původním vědeckém rozhodnutí z roku 2009 vyjádřil jako o „svatém grálu klimatického náboženství“. Oba politici zrušení normy rámovali jako útok na přebujelou federální regulaci a byrokratickou zátěž, která podle republikánů dusí ekonomický růst. Zeldin prohlásil, že jde o historicky největší akt deregulace ve Spojených státech.
Tento krok vyvolal okamžitou vlnu odporu u demokratů a ekologických aktivistů, kteří varují před ztrátou schopnosti USA bojovat s klimatickou krizí. Bývalý prezident Barack Obama na sociálních sítích uvedl, že země bude nyní méně zdravá a bezpečná, a to jen v zájmu vyšších zisků průmyslu fosilních paliv. Trump se tak vrací ke své strategii z prvního období, kdy systematicky likvidoval energetické regulace a opětovně nyní potvrdil odstoupení od Pařížské klimatické dohody.
Zda tato strategie masivních škrtů v ekologii pomůže republikánům v nadcházejících listopadových volbách do Kongresu, zůstává otázkou. Ačkoliv Trump sází na sliby úspor při nákupu nových aut, průzkumy veřejného mínění ukazují rostoucí obavy Američanů z globálního oteplování. Prezident však jakékoli obavy z nepopularity svého rozhodnutí odmítl s tím, že éra klimatických regulací je definitivně mrtvá a u konce.
Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.
Zdroj: Libor Novák