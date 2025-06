Trump zveřejnil údajnou SMS od šéfa NATO. USA si myslí, že Ukrajina nad Ruskem vyhraje

V údajné zprávě Rutte Trumpovi gratuluje k „rozhodné akci v Íránu“, kterou označuje za „skutečně mimořádnou“ a dodává, že „nikdo jiný by si na to netroufl“. Následně píše:

„Letíš do dalšího velkého úspěchu v Haagu. Nebylo to snadné, ale máme je podepsané na těch 5 procent!“ Zpráva dále pokračuje slovy:

„Donalde, dovedl jsi nás k opravdu důležitému momentu pro Ameriku, Evropu i svět. Dosáhneš něčeho, co žádný americký prezident za desetiletí nedokázal.“

Zda zpráva skutečně pochází od Marka Rutteho, zůstává nejasné. Dá se očekávat, že se novináři během summitu v Haagu pokusí tuto informaci ověřit přímo u něj. V každém případě zveřejnění této zprávy opět posiluje dojem, že klíčová rozhodnutí a komunikace aliance se podřizují udržení Trumpovy spokojenosti.

Ve stejný den se před americkým Senátem představil generál Alexus Grynkewich, Trumpův nominant na post nejvyššího velitele amerických sil v Evropě. V rámci slyšení vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina může ve válce proti Rusku zvítězit.

„Myslím, že Ukrajina může vyhrát,“ uvedl. „Když je ohrožen váš domov, bojujete s takovou houževnatostí, jakou si těžko dokážeme představit.“

Ukrajinské téma zůstává klíčovým i mezi evropskými představiteli. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski prohlásil, že hlavním cílem je zabránit ruskému vítězství. „Putin před třemi dny znovu potvrdil, že chce celou Ukrajinu. To musíme zastavit – a jde o dosažitelný cíl.“

Dánská premiérka Mette Frederiksen však varovala, že i po možném příměří zůstane Evropa v dlouhodobé nejistotě. „Příliš mnoho lidí stále sní o tom, že se to skončí mírovou dohodou a vše se vrátí do starých dobrých časů. Ale obávám se, že to se nestane. Nejistota, kterou teď zažíváme, je i obrazem naší budoucnosti. Proto je zbrojení Evropy mou nejvyšší prioritou.“

Evropská bezpečnost i americké vedení se tak ocitají na historickém rozcestí – a napětí mezi aliancí a Trumpovou administrativou zůstává jedním z klíčových faktorů, který bude utvářet její další směřování.