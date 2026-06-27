Celní války amerického prezidenta Donalda Trumpa alespoň v rétorické rovině opět nabírají na obrátkách. Šéf Bílého domu pohrozil Evropě vysokými odvetnými cly v případě, že evropské státy budou danit americké technologické firmy. Některé země to přitom už dělají.
"Několik evropských států diskutuje o okamžitém zavedení zdanění digitálních služeb od amerických firem. Několik z těchto zemí je blízko tomu, že to udělají," spustil Trump na sociální síti Truth Social, kde vystoupil na obranu technologických gigantů ze Spojených států amerických.
Šéf Bílého domu následně pohrozil jakékoliv evropské zemi, která zdaní americké technologické firmy, okamžitým zavedením stoprocentního cla na veškeré její zboží, které míří do USA. Nové clo by podle jeho slov bylo nadřazeno všem existujícím dohodám, ať už jsou v tuto chvíli implementovány anebo ne.
Podle britské stanice BBC patří k evropským zemím, které zavedly takovou daň, například Velká Británie, Francie, Itálie nebo Španělsko. V dalších státech se objevil návrh na zdanění amerických technologických firem.
Jak upozornila BBC, britská daň nazvaná Digital Services Tax má dvouprocentní výši a týká se velkých internetových vyhledavačů, sociálních sítí či internetových obchodů s globálními příjmy, které jsou vyšší než 500 milionů liber, přičemž zároveň pochází alespoň 25 milionů liber v příjmech přímo z Velké Británie.
Tuto daň v Londýně odvádí společnosti jako Apple, Google, Meta či Amazon. V uplynulém roce přinesla do britského státního rozpočtu přes 800 milionů liber, tedy o více než sto milionů liber více než v předchozím roce.
Související
Trump označil dronový útok Íránu na loď v Hormuzském průlivu za porušení příměří
Ukrajinské útoky na Rusko zaujaly Trumpa. Vyzval Zelenského, aby byl odvážnější
Donald Trump , clo , Velká Británie , Daně , technologie
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Trumpova celní válka s Evropou ožívá. USA hrozí odvetou za danění Mety či Amazonu
před 54 minutami
Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů
před 1 hodinou
Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní
před 2 hodinami
Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým
před 3 hodinami
Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko
před 4 hodinami
Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti
před 4 hodinami
Rady na extrémně teplý víkend. Víme, kteří lidé by vůbec neměli chodit na slunce
před 5 hodinami
Nové napětí v Íránu. Američané podnikli odvetu za útok na nákladní loď
před 7 hodinami
Počasí se po žhavém víkendu ochladí. Příští týden dorazí déšť
včera
Extrémní vlna veder už v červnu? Vědci vysvětlují, co se děje s počasím
včera
Trump označil dronový útok Íránu na loď v Hormuzském průlivu za porušení příměří
včera
Babiš si není jistý, jestli Macinka přihlásil Pavla na summit NATO
včera
Extrémní počasí činí život v Evropě nesnesitelným. Experti mluví o nejhorší vlně veder v historii
včera
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dvojnásobně vzrostl
včera
Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo
včera
Zavřené školy, stovky mrtvých, výpadky proudu. Počasí dál sužuje západ Evropy
včera
Počasí, jaké Česko nepamatuje. Meteorologové vydali návod, jak zvládnout nadcházející víkend
včera
EU navrhuje o rok prodloužit ochranu pro ukrajinské uprchlíky. Vyjma těch s brannou povinností
včera
Počasí trápí i hasiče. Požáry hrozí v dalších oblastech, platí nové varování
včera
Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek
Pařížské úřady se rozhodly zakázat konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, a to s platností od pátečního poledne. Opatření má pomoci zmírnit zdravotní komplikace obyvatel, které souvisejí se současnou vlnou veder sužující Francii i velkou část Evropy. Pití alkoholických nápojů pod přímým sluncem má totiž podle něj na lidský organismus devastující účinky.
Zdroj: Libor Novák