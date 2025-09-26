Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.
Trumpova neočekávaná hrozba uvalit stovky procent cla na léčiva z evropských firem, které nemají sídlo v USA, vyvolala novou vlnu nejistoty po celé Evropě. Obavy vyjádřilo Německo i celoevropské obchodní sdružení, zatímco Irsko a Brusel stále věří, že se na léky vyvážené z EU do USA bude vztahovat dohodnutá 15% celní sazba.
Hrozba se dotýká i britského exportu, a to i navzdory Trumpovu dřívějšímu slibu preferenčního zacházení pro Spojené království. Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) volá po urychlené diskusi k objasnění Trumpových záměrů. Varuje, že cla na léky by mohla zvýšit náklady, narušit dodavatelské řetězce a bránit pacientům v přístupu k život zachraňující léčbě.
Německá obchodní asociace VFA upozornila, že americká cla by tvrdě zasáhla německé farmaceutické podniky a porušila by předchozí transatlantické dohody. Z Německa míří do USA zhruba 25 % farmaceutického exportu, jehož hodnota v roce 2024 činila přibližně 27 miliard eur. Německo je, podobně jako Irsko, zemí EU s velkým přebytkem obchodu vůči USA a silným farmaceutickým průmyslem.
Irský vicepremiér Simon Harris zdůraznil, že dohoda mezi EU a USA z 21. srpna „naprosto jasně stanovila, že jakákoli nová cla oznámená USA na farmaceutické výrobky budou pro EU omezena na 15 %“. Také mluvčí EU pro obchod potvrdil, že Brusel považuje tento strop za „pojistku“ proti vyšším tarifům pro evropské firmy.
Evropské akciové trhy na Trumpovo oznámení cel většinou reagovaly jen mírně. Hlavní evropské indexy zaznamenaly růst. Důvodem je pravděpodobně fakt, že dohoda EU-USA omezuje cla na léky na 15 %, což by se mělo vyhnout 100% sazbě. Také firmy, které zahájily výstavbu výrobních závodů v USA, jsou z nových cel vyňaty. Příkladem je Roche ze Švýcarska a AstraZeneca z Velké Británie, které již oznámily značné investice do americké výroby.
I přesto, že by firmy mohly cla obejít přesunem výroby, nové tarify vyvolaly obavy v USA. Experti varují, že dovozní cla platí dovozci, a proto by mohla razantně zvýšit cenu některých léků pro Američany, a potenciálně ohrozit jejich zdraví. Kromě 100% cla na léky Trump oznámil i 25% clo na dovoz těžkých nákladních automobilů a 50% clo na kuchyňské linky a koupelnový nábytek.
Trump uvedl, že se clením léčiv, které se netýká generik a firem stavějících v USA, snaží ochránit americké výrobce. Řekl také, že clo na nákladní automobily je potřeba z důvodu „národní bezpečnosti“. Nová cla mají vstoupit v platnost 1. října.
Související
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země
Donald Trump , dovoz a vývoz , clo
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb
před 55 minutami
Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat
před 1 hodinou
Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla
před 2 hodinami
Pod našima nohama bují obří problém. Města napříč světem zaplavují krysy, a jejich počet prudce stoupá
před 3 hodinami
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
před 4 hodinami
Trumpovo tažení proti odpůrcům nabírá na obrátkách. Obžalovali exšéfa FBI
před 6 hodinami
Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí
včera
Metro čeká o víkendu další výluka. Áčko zastoupí tramvaje
včera
Tragická nehoda na jihu Čech. Hasiči vyprošťovali řidičku, spolujezdkyně zemřela
včera
Česko o víkendu oslaví svou státnost. Obchody se podřídí zákonu
včera
Za vraždou seniora v Praze je skupina cizinců. Některé zadrželi v zahraničí
včera
Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění
včera
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
včera
Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy
včera
Místo záchrany devastace. Vědci analyzovali nejpopulárnější nápady na obnovu Arktidy, některé ji mohou zničit
včera
Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu
včera
Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země
včera
Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA
včera
Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur
včera
Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž
Donald Trump po návštěvě Valného shromáždění OSN požaduje prošetření toho, co nazval „trojitou sabotáží“. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích došlo k nečekanému zastavení eskalátoru, když na něj s první dámou Melanií nastoupil, k poruše čtecího zařízení během projevu a k problémům se zvukem v hledišti.
Zdroj: Libor Novák