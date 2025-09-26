Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Libor Novák

26. září 2025 11:11

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

Trumpova neočekávaná hrozba uvalit stovky procent cla na léčiva z evropských firem, které nemají sídlo v USA, vyvolala novou vlnu nejistoty po celé Evropě. Obavy vyjádřilo Německo i celoevropské obchodní sdružení, zatímco Irsko a Brusel stále věří, že se na léky vyvážené z EU do USA bude vztahovat dohodnutá 15% celní sazba.

Hrozba se dotýká i britského exportu, a to i navzdory Trumpovu dřívějšímu slibu preferenčního zacházení pro Spojené království. Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) volá po urychlené diskusi k objasnění Trumpových záměrů. Varuje, že cla na léky by mohla zvýšit náklady, narušit dodavatelské řetězce a bránit pacientům v přístupu k život zachraňující léčbě.

Německá obchodní asociace VFA upozornila, že americká cla by tvrdě zasáhla německé farmaceutické podniky a porušila by předchozí transatlantické dohody. Z Německa míří do USA zhruba 25 % farmaceutického exportu, jehož hodnota v roce 2024 činila přibližně 27 miliard eur. Německo je, podobně jako Irsko, zemí EU s velkým přebytkem obchodu vůči USA a silným farmaceutickým průmyslem.

Irský vicepremiér Simon Harris zdůraznil, že dohoda mezi EU a USA z 21. srpna „naprosto jasně stanovila, že jakákoli nová cla oznámená USA na farmaceutické výrobky budou pro EU omezena na 15 %“. Také mluvčí EU pro obchod potvrdil, že Brusel považuje tento strop za „pojistku“ proti vyšším tarifům pro evropské firmy.

Evropské akciové trhy na Trumpovo oznámení cel většinou reagovaly jen mírně. Hlavní evropské indexy zaznamenaly růst. Důvodem je pravděpodobně fakt, že dohoda EU-USA omezuje cla na léky na 15 %, což by se mělo vyhnout 100% sazbě. Také firmy, které zahájily výstavbu výrobních závodů v USA, jsou z nových cel vyňaty. Příkladem je Roche ze Švýcarska a AstraZeneca z Velké Británie, které již oznámily značné investice do americké výroby.

I přesto, že by firmy mohly cla obejít přesunem výroby, nové tarify vyvolaly obavy v USA. Experti varují, že dovozní cla platí dovozci, a proto by mohla razantně zvýšit cenu některých léků pro Američany, a potenciálně ohrozit jejich zdraví. Kromě 100% cla na léky Trump oznámil i 25% clo na dovoz těžkých nákladních automobilů a 50% clo na kuchyňské linky a koupelnový nábytek.

Trump uvedl, že se clením léčiv, které se netýká generik a firem stavějících v USA, snaží ochránit americké výrobce. Řekl také, že clo na nákladní automobily je potřeba z důvodu „národní bezpečnosti“. Nová cla mají vstoupit v platnost 1. října.

před 4 hodinami

Trumpovo tažení proti odpůrcům nabírá na obrátkách. Obžalovali exšéfa FBI

Související

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.
Ruská armáda, ilustrační foto

Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území od ruské armády, která je podle něj „papírovým tygrem“, představuje překvapivou změnu v jeho rétorice. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump napsal, že si myslí, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.

Více souvisejících

Donald Trump dovoz a vývoz clo

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

před 55 minutami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

před 1 hodinou

Dovoz a vývoz zboží

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

Pavel Nedvěd

Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění

V rámci ostře sledovaného případu na Apeninském poloostrově, v němž je fotbalový klub Juventus Turín obviněn z falšování účetnictví při hráčských přestupech, římský soud rozhodl o trestech pro jednotlivé obžalované včetně bývalého viceprezidenta Pavla Nedvěda. Právě on se měl se soudem v pondělí dohodnout na trestu ve výši rok a dva měsíce podmíněně. V reakci na to se šéf českého fotbalu David Trunda nechal slyšet, že tento trest nemá vliv na Nedvědovu současnou práci pro Fotbalovou asociaci ČR, kde nyní zastává funkci manažera reprezentace.

včera

včera

Seismograf, ilustrační fotografie.

Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy. 

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu

Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území od ruské armády, která je podle něj „papírovým tygrem“, představuje překvapivou změnu v jeho rétorice. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump napsal, že si myslí, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA

Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.

včera

Sarkozy, Nicolas

Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s případem, kdy měl přijmout miliony eur od bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Pařížský soud ho zprostil všech ostatních obvinění, včetně pasivní korupce a nezákonného financování kampaně. Sarkozy, který tvrdí, že případ je politicky motivovaný, byl obviněn z toho, že peníze od Kaddáfího použil na financování své volební kampaně v roce 2007.

včera

Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž

Donald Trump po návštěvě Valného shromáždění OSN požaduje prošetření toho, co nazval „trojitou sabotáží“. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích došlo k nečekanému zastavení eskalátoru, když na něj s první dámou Melanií nastoupil, k poruše čtecího zařízení během projevu a k problémům se zvukem v hledišti.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy